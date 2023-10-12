الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: ما يجرى فى غزة عدوان وحرب إبادة تشنها إسرائيل

محمود الهباش مستشار
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يجري داخل الأراضي المحتلة وتحديدًا في قطاع غزة، ليس حربًا بالمعنى الحقيقي للكلمة، مؤكدًا أنه لا أحد يريد أن يرى حربًا في الوقت الحالي.

وأضاف مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ ما يجري هو عدوان إسرائيلي من جانب واحد وحرب إبادة تشنها إسرائيل من طرف واحد، لأنه لا يمكن مقارنة القوة العسكرية الإسرائيلية بمقدرات الشعب الفلسطيني التي هي بالكاد تصل إلى درجة البساطة.

وأكد أن موقف  الفلسطينيين متطابق تمامًا مع الموقف العربي الذي عبر عنه أيضًا بشكل واضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن الفلسطينيين يريدون أن يروْا نهاية للاحتلال الإسرائيلي من داخل الأراضي المحتلة.

قطاع غزة القاهرة الإخبارية عدوان إسرائيلي حرب إبادة الشعب الفلسطيني

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