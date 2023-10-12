الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": صواريخ المقاومة تضىء سماء قطاع غزة

صواريخ المقاومة الفلسطينية
صواريخ المقاومة الفلسطينية

قالت قناة القاهرة الإخبارية، إن المقاومة الفلسطينية، أطلقت صواريخ لها تنطلق من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بعد دقائق من عمليات القصف المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية أنه بتبين طبيعة هذه الحادثة الأمنية في سماء قطاع غزة، فيما يبدو حسب مقارنة بما تمت مشاهدته على مدار الأيام الماضية، بأنها صواريخ للمقاومة الفلسطينية تنطلق من قطاع غزة، وذلك بعد دقائق قليلة من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء المزيد من القنابل وقصف قطاع غزة بالصواريخ الإسرائيلية الموجهة.

قطاع غزة القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية صواريخ الإحتلال الإسرائيلي

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