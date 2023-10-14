السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية تركيا التصعيد العسكرى المتسارع فى غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التصعيد العسكري المتسارع في قطاع غزة.

وذكرت "القاهرة الإخبارية" أن اللقاء شهد التوافق حول الخطورة البالغة للوضع الراهن وتهديده لاستقرار وأمن المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى للجهود الدولية المنسقة لإنهاء وطأة المعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وأعرب الجانبان عن القلق البالغ لتردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وضرورة توفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

كما تم التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية المدنيين، ومنع تعريضهم لمخاطر القتل والتشريد والدمار. 

السيسي الرئيس السيسي قطاع غزة دعم غزة القاهرة الإخبارية

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