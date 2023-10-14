مقاطعات لمعرض فرانكفورت للكتاب بعد إعلان دعمه الاحتلال الإسرائيلى

كشف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب عن دعمه الكامل وتضامنه مع إسرائيل وإدانته لما وصفه بالهجمات الإرهابية لحماس ضد إسرائيل وشعبها، مؤكدًا أن هجمات حماس تأتي ضد مبادئ الإنسانية التي ينادي بها معرض فرانكفورت، على حد وصفه.

وقال يورجن بوس، مدير معرض فرانكفورت للكتاب، في بيان، إن المعرض قد قرر تخصيص جانب من الفعاليات لدعم الأصوات اليهودية والإسرائيلية، وذلك من خلال استضافة ميرون مندل، أحد أهم ممثلي الجالية اليهودية في ألمانيا، للحديث عن الهجوم على إسرائيل في حلقة نقاش، وستشير الكاتبة وناشطة السلام ليزي دورون، التي تعيش في تل أبيب وبرلين، إلى الأحداث الجارية في إسرائيل، فضلا عن تخصيص العديد من الفعاليات على المسرح للأصوات الإسرائيلية من خلال منظمة PEN Berlin، وذلك لدعم إسرائيل.

وتابع: "ندين بشدة الإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس ضد إسرائيل. ونحن مرعوبون. أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم وجميع الأشخاص الذين يعانون من هذه الحرب. إن الإرهاب ضد إسرائيل يتناقض مع كل قيم معرض فرانكفورت للكتاب".

إلغاء حفل منح جائزة "ليبراتور" للروائية الفلسطينية عدنية شبلى بمعرض فرانكفورت

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه لن يتم تكريم الروائية الفلسطينية عدنية شبلي في معرض فرانكفورت للكتاب كما كان مخططا له، إذ كان من المفترض أن تحصل الكاتبة على جائزة ليبراتور المقدمة من جمعية ليتبروم، التي تمنح لأعمال الكاتبات من دول الجنوب العالمي، في 20 أكتوبر الجاري.

وقال مدير معرض فرانكفورت للكتاب: "يتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة. وإن جمعية ليتبروم هي المنظمة المنفذة والمسئولة مسئولية كاملة عن محتوى حفل توزيع الجوائز. وفي ضوء الهجوم الإرهابي على إسرائيل، ستبحث ليتبروم عن مكان مناسب لتلك الفعالية في وقت ما بعد معرض الكتاب".

واستطرد: "ندين بشدة الإرهاب الهمجي لحماس ضد إسرائيل"، مشددًا على أن المعرض يقف "إلى جانب إسرائيل بتضامن كامل"، مضيفًا أن المعرض يعتزم "جعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية مرئية بشكل خاص في معرض الكتاب".

مقاطعات لمعرض فرانكفورت للكتاب

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن سحب مشاركتها بمعرض فرانكفورت للكتاب هذا العام؛ وذلك بعد دعمه إسرائيل في حربها على غزة.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الناشرين العرب انسحابه من المعرض أيضا، فمن المقرر أن يشارك الاتحاد بجناح مميز لهذا العام، وحجز جناحا بمساحة 36 مترا مربعا بدعم من هيئة الشارقة للكتاب، وسيُخصص الجناح لاجتماعات أعضاء الاتحاد، بحيث يحق لكل ناشر عقد اجتماعاته الخاصة مجانًا مع من يشاء وبعدد مفتوح من الاجتماعات على أن تكون مدة كل اجتماع نصف ساعة.

نبذة عن معرض فرانكفورت للكتاب

يذكر أن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يعد أحد أكبر المعارض الدولية للكتاب، وستنطلق دورته 75 في الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 7500 ناشر من 100 دولة عربية.