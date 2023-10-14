السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مقاطعات لمعرض فرانكفورت للكتاب بعد إعلان دعمه الاحتلال الإسرائيلى

معرض فرانكفورت للكتاب
معرض فرانكفورت للكتاب

كشف معرض فرانكفورت الدولي للكتاب عن دعمه الكامل وتضامنه مع إسرائيل وإدانته لما وصفه بالهجمات الإرهابية لحماس ضد إسرائيل وشعبها، مؤكدًا أن هجمات حماس تأتي ضد مبادئ الإنسانية التي ينادي بها معرض فرانكفورت، على حد وصفه.

وقال يورجن بوس، مدير معرض فرانكفورت للكتاب، في بيان، إن المعرض قد قرر تخصيص جانب من الفعاليات لدعم الأصوات اليهودية والإسرائيلية، وذلك من خلال استضافة ميرون مندل، أحد أهم ممثلي الجالية اليهودية في ألمانيا، للحديث عن الهجوم على إسرائيل في حلقة نقاش، وستشير الكاتبة وناشطة السلام ليزي دورون، التي تعيش في تل أبيب وبرلين، إلى الأحداث الجارية في إسرائيل، فضلا عن تخصيص العديد من الفعاليات على المسرح للأصوات الإسرائيلية من خلال منظمة PEN Berlin، وذلك لدعم إسرائيل.

وتابع: "ندين بشدة الإرهاب الهمجي الذي تمارسه حماس ضد إسرائيل. ونحن مرعوبون. أفكارنا مع الضحايا وعائلاتهم وجميع الأشخاص الذين يعانون من هذه الحرب. إن الإرهاب ضد إسرائيل يتناقض مع كل قيم معرض فرانكفورت للكتاب".

موعد افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 وتفاصيل اشتراك الناشرين

إلغاء حفل منح جائزة "ليبراتور" للروائية الفلسطينية عدنية شبلى بمعرض فرانكفورت

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه لن يتم تكريم الروائية الفلسطينية عدنية شبلي في معرض فرانكفورت للكتاب كما كان مخططا له، إذ كان من المفترض أن تحصل الكاتبة على جائزة ليبراتور المقدمة من جمعية ليتبروم، التي تمنح لأعمال الكاتبات من دول الجنوب العالمي، في 20 أكتوبر الجاري.

وقال مدير معرض فرانكفورت للكتاب: "يتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم مستقلة. وإن جمعية ليتبروم هي المنظمة المنفذة والمسئولة مسئولية كاملة عن محتوى حفل توزيع الجوائز. وفي ضوء الهجوم الإرهابي على إسرائيل، ستبحث ليتبروم عن مكان مناسب لتلك الفعالية في وقت ما بعد معرض الكتاب".

واستطرد: "ندين بشدة الإرهاب الهمجي لحماس ضد إسرائيل"، مشددًا على أن المعرض يقف "إلى جانب إسرائيل بتضامن كامل"، مضيفًا أن المعرض يعتزم "جعل الأصوات اليهودية والإسرائيلية مرئية بشكل خاص في معرض الكتاب".

مقاطعات لمعرض فرانكفورت للكتاب

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب عن سحب مشاركتها بمعرض فرانكفورت للكتاب هذا العام؛ وذلك بعد دعمه إسرائيل في حربها على غزة.

ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الناشرين العرب انسحابه من المعرض أيضا، فمن المقرر أن يشارك الاتحاد بجناح مميز لهذا العام، وحجز جناحا بمساحة 36 مترا مربعا بدعم من هيئة الشارقة للكتاب، وسيُخصص الجناح لاجتماعات أعضاء الاتحاد، بحيث يحق لكل ناشر عقد اجتماعاته الخاصة مجانًا مع من يشاء وبعدد مفتوح من الاجتماعات على أن تكون مدة كل اجتماع نصف ساعة.

txt

نخبة من أحدث الإصدارات.. "القومى للترجمة" يشارك فى معرض شرم الشيخ للكتاب

نبذة عن معرض فرانكفورت للكتاب

يذكر أن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يعد أحد أكبر المعارض الدولية للكتاب، وستنطلق دورته 75 في الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 7500 ناشر من 100 دولة عربية.

معرض فرانكفورت الدولي للكتاب معرض فرانكفورت للكتاب إسرائيل حماس مقاطعات لمعرض فرانكفورت للكتاب غزة

مواد متعلقة

مشاركات ثرية بمعرضى شرم الشيخ وزايد للكتاب.. الأجندة الأسبوعية لـ"قصور الثقافة"

اتحاد الناشرين العرب يتضامن مع الشعب الفلسطينى

خلال 9 سنوات.. إنجازات "التنسيق الحضاري" في مشروعات التوثيق

غدًا.. "هنا القاهره منذ 80 عاما" في صالون "حكايات العم قطامش" ببيت العود

الليلة.. "مسافر ليل" و"أحفاد دافينشي" ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح

فلسفة الحياة والوجود في عرض "فندق العالمين" ضمن مهرجان نوادي المسرح (صور)

في المهرجان الختامي لنوادي المسرح.. "إينولا" الصراع النفسي ومعاقبة الذات الأخلاقية

"شهادات من خارج الجبهة".. "الأعلى للثقافة" يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر

الأكثر قراءة

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

CNN: ضغوط مصرية- أردنية على إسرائيل لمرور المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

عاجل.. غلق باب تلقى أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024.. اليوم

اليوم.. فريد زهران يبدأ أولى جولاته الانتخابية من "سرس الليان" بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة