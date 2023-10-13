الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

نخبة من أحدث الإصدارات.. "القومي للترجمة" يشارك في معرض شرم الشيخ للكتاب

القومي للترجمة
القومي للترجمة

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمعرض شرم الشيخ للكتاب والذي يستمر حتى 19 أكتوبر الجاري وذلك ضمن احتفالات وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر.

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يشارك المركز  بمجموعة من أحدث إصداراته نذكر منها،"سنوات القرب من دوستويفسكي"،"قصة كوريا:فهم الكوريين وثقافتهم"،"مقدمة في الأناجيل الثلاثة"،"القصة العظيمة للرياضيات"،"مدريد الإسلامية:الأصول الخفية لعاصمة مسيحية،"بيولوجيا السعادة"،"كيف تحيا في رفاه"،"تاريخ الصراع بين العلم واللاهوت في المسيحية"،"التدين والحراك في مصر"،"جغرافيا السياسة في روسيا"،"تذكر الحرب العالمية الأولى"،"بول ريكور"،"براءة جذرية"،"رواد على سطح القمر"،"حوار عن الحب"،"مغامرة المنهج"،"شرح الثورة الفرنسية"،"تاريخ البحث النقدي للعهد القديم"،"مثنوي سلسلة الذهب"،"الحق في الكسل"،"بنية الشخصية"،"العقلانية الجديدة".

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الأزهر يعرض مخطوطات تاريخية عمرها مئات السنين لجمهور معرض كتاب الإسكندرية

ومن ضمن الإصدارات أيضَا، "المعرفة المستدامة"،"القرية"،"كيف يتعلم مخ ذوي الاحتياجات الخاصة"،"الفتاة التي تزوجت أسدًا"،"تدبر الكبر"،"مدرسة الحمقى"،"تقنيات الفيلم التسجيلي"،"ذكريات في الترجمة"،"الدر المنثور في طبقات ربات الخدور"،"الليلة الثانية بعد الألف وحكايات أخرى"،"مقدمة في التصوف المسيحي"،"الزواج والحداثة"،"وسط الجزيرة العربية وشرقها"،"مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي"،"طه حسين من الأزهر إلى السوربون"،"طه حسين من الشاطئ الاّخر"و"التصوير الحديث في مصر".

كرمة سامي المركز القومي للترجمة محافظة جنوب سيناء السادس من أكتوبر وزارة الثقافة دوستويفسكي

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