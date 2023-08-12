السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبل ختام فعالياته.. رواد معرض كتاب مدينة نصر: "خصومات على أهم الكتيبات" (صور)

معرض كتاب مدينة نصر
معرض كتاب مدينة نصر

يختتم معرض كتاب مدينة نصر التابع لمكتبة ميكرفون فعالياته غدا الأحد، والذي انطلق يوم 3 أغسطس حتى 13 أغسطس الجاري، ليقدم العديد من الكتيبات وأحدث الإصدارات لدور النشر بخصومات تبدأ من 25% لـ 70%، ويضم أكثر من 200 ألف كتاب للكبار والصغار بلغات مختلفة ومجالات متنوعة.

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وشهد معرض كتاب مدينة نصر التابع لمكتبة ميكرفون، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين منذ يومه الأول وقبل ساعات من ختام فعالياته، خاصة وأن المعرض خصص ركن كامل للهدايا لكافة رواد المعرض بجانب الدخول مجاني، كما أنه يقدم إصدارات أهم 120 دار نشر في الوطن العربي، علاوة على تخصيص ركن للأطفال وعمل ورش حكي وتلوين لهم على مدار أيام المعرض.

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وأشاد العديد من رواد معرض كتاب مدينة نصر بفعاليات المعرض، وتقول راندا رامي، إحدى رواد معرض كتاب مدينة نصر، إن مكتبة ميكرفون ساعدت بشكل كبير في انتشار الثقافة بين مختلف الفئات والأعمار، وذلك من خلال تدشين العديد من المعارض بكل المناطق والتي من ضمنها معرض كتاب الدقي ومعرض كتاب المعادي وأخيرا معرض كتاب مدينة نصر وغيرها من المعارض التي تضم كتب في مجالات مختلفة بأسعار معقولة جعلت الجميع يقبل عليها بشكل كبير.

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ومن جانبها أكدت مها عصام، إحدى رواد معرض كتاب مدينة نصر، أنها حرصت منذ انطلاق فعاليات المعرض على المشاركة فيها بشكل دوري بصحبة أطفالها لكي يشاركون في ورش الحكي والتلوين التي يقدمها المعرض للأطفال ومناسبة لكافة الأعمال وتمكن الأهالي أيضا من حضور تلك الفعاليات بجانب أطفالهم.

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وأوضحت شاهنده عبدالرحمن، إحدى رواد معرض كتاب مدينة نصر، أن المعرض ضم العديد من الكتب القيمة والنادرة بتخفيضات ضخمة تجاوزت الـ50%، كما أنهم خصصوا ركن كامل للهدايا القيمة أيضا لجميع رواد المعرض.

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