ads
الإثنين 17 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يعرض مخطوطات تاريخية عمرها مئات السنين لجمهور معرض كتاب الإسكندرية

مكتبة الأزهر
مكتبة الأزهر

تزخر مكتبة الأزهر بالعديد من الكتب والمخطوطات التي جاوز عمرها مئات السنين، ما يؤكد دور الأزهر  التاريخي والحيوي قديما وحديثا، حيث تميزت مكتبته هذا العام بتنوع المعروضات التي يقدمها ركن متحف المخطوطات، خاصة التاريخية منها.

وقدم جناح الأزهر مجموعة متميزة من الوثائق التاريخية، منها: حياة الحيوان الكبرى للمؤلف أبوالبقاء كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن علي، الملقب بالـ«الدميري» نظرا لانتماء أسرته إلى بلدة «دميرة» بشمال مصر، حيث رتب الدميري في كتابه، الذي يعد أول مرجع شامل في علم الحيوان باللغة العربية، الكائنات التي كتب عنها ترتيبا أبجديا على طريقة المعجم، وتناول بالبحث 1069 كائنا، موضحا الصفات المميزة لكل كائن منها مما كان معروفا في عهده، وموضحا أيضا أسماء تلك الكائنات خلال مراحل نموها.

كما يعرض متحف المخطوطات مخطوطة "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" للقزوينى، وأكثر ما يميز هذه المخطوطة مجموعة من الرسوم الملونة، ووضوح هذه الألوان رغم مرور مئات السنين على رسمها، فضلا عما تعنيه هذه المخطوطة من استخدام الإنسان المسلم للصور وإيمانه بأهميتها فى إيصال المعلومات وتوثيقها وتأكيدها فى ذهن القارئ منذ قديم السنين.

ويضم الجناح أيضا مخطوطة خاصة برصد مراحل القمر لابن يونس المصري، وقد كان ابن يونس راصدًا رفيع المنزلة للظواهر السماوية، وعالمًا نظريا، وهو ينتمى إلى أسرة اشتهرت بالعلم، والمعروف أن وفاته كانت فى عام 399هـ/1009م بالقاهرة.

وتأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، بمكتبة الإسكندرية، على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة وإصدارات تعليمية وتوعوية متنوعة.

مخطوطات الأزهر 
مكتبة الأزهر جناح الأزهر الوثائق التاريخية

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل لحصر العقارات الآيلة للسقوط وإزالتها

ارتفاع ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 7 متوفين

ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: رؤية مستدامة لتنمية المجتمع

استبعاد أوزباكستانيين لأسباب تتعلق بالصالح العام

وصول مساعد وزير العدل لمجمع محاكم الإسكندرية لافتتاح فرع توثيق الشهر العقارى

وزير النقل يتفقد استكمال تطوير ميناء السخنة ويتابع اللمسات النهائية لمحطة حاويات "هاتشيسون"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

وائل لطفي

المقال العبثى

ماجد حبته

مصر الإفريقية فى نيروبى

محمود خليل

شياطين العمال.. والجمال المنافقة

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

"شواظ 1".. ما العبوة المضادة للدروع التي أدخلتها كتائب القسام جنين؟

ليلة نتنياهو فى المستشفى: تفاصيل الحالة الصحية وسر تركيبه جهاز «مراقبة القلب»

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال