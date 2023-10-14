السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب 2024 وتفاصيل اشتراك الناشرين

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب من أهم الفعاليات الثقافية على مستوى العالم العربي، وهو صاحب زهو وبصمة واضحة على صناعة الثقافة المصرية والعربية على مدار عقود مضت، لذا يهتم المصريون من كل الفئات العمرية بمعرفة موعد انطلاق الدورة الجديدة منه كل عام، فهو مناسبة هامة لشراء أحدث وأهم إصدارات الكتب العربية والعلميات والمؤلفات والموسوعات المهمة.

استعدادات إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

يذكر أن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، قاد الناشرين إلى المشاركة في الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، إذ يستمر استقبال المشاركين ابتداء من اليوم 10 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر المقبل.

الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وأوضح الاتحاد، في بيان صدر عنه منذ عدة أيام، أنَّه تقرر فتح باب الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، وذلك خلال الفترة من 10 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر2023، وذلك بإدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال منصة إدارة المعارض بالهيئة من خلال هذا الرابط.

للناشرين.. كيفية الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب 2024

"نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".. شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55

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نصائح للناشرين للاشتراك في معرض الكتاب 2024

‏وطالب اتحاد الناشرين جميع  الناشرين والراغبين للاشتراك في الدورة الجديدة مراجعة السجلات التجارية الخاصة بهم للتحقق من سريانها والدخول على منصة الهيئة المصرية العامة للكتاب لمراجعة الحسابات الخاصة بهم.

علمًا بأنه تمّ الموافقة على تخصيص جناح مجمع للناشرين الجدد، وسيتم إجراء قرعة علنية عليه بين الناشرين الجدد الذين لا تنطبق عليهم شروط الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب أسوة بالعام الماضي.

موعد الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، قد أعلنت فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر انطلاقه في نهاية يناير المقبل، بالتجمع الخامس وأعلنت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض، توفقت على إقامة الدورة تحت شعار “نصنع المعرفة.. نصون الكلمة”.

ضيف شرف مهرجان القاهرة الدولي للكتاب 2024

كما اختارت عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن علم المصريات، شخصية المعرض في دورته المرتقبة، والكاتب يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف المعرض 2024.

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