الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".. شعار معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55 لعام 2024، برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة».

موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شعار الدورة الـ55، ليؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية، لذا ينطلق المعرض تحت عنوان "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

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هيئة الكتاب تستعد لمعرض الإسكندرية الـ10 وتهدى دورته لعميد الأدب العربى

فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية

وقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، للاشتراك في الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بداية من اليوم الثلاثاء ١٠ أكتوبر الجاري، ويستمر حتى ١٥ نوفمبر المقبل.
واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال.

وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55.

معرض القاهره الدولي للكتاب نصنع المعرفة نصون الكلمة الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض القاهرة الدكتور سليم حسن

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