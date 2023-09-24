موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

على قدم وساق ينتظر الجميع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 لعام 2024 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والذي يُعد من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024 والتي تحمل رقم 55 من دورات معرض القاهرة للكتاب، وجاء ذلك خلال حفل تسليم ضيف شرف العام المقبل بالقاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الماضية؛ بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وهيلدا كليمتسدال سفيرة دولة النرويج بالقاهرة، وأمجد العضايلة سفير الأردن بالقاهرة والتي حلت ضيف شرف العام الجاري، والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس هيئة الكتاب.

موعد معرض الكتاب 2024

تحدد يوم 25 يناير 2024 ليكون موعد معرض الكتاب 2023 فى دورته المقبلة، ليستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024.

سليم حسن ويعقوب الشاروني شخصيتا المعرض

اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

أعضاء اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

عقد اجتماع اللجنة بحضور كل من: الشاعر الكبير إبراهيم عبد الفتاح، والكاتب الصحفي والمفكر أحمد الجمال، والكاتب والشاعر الكبير أحمد الشهاوي، والكاتب، والجراح العالمي الدكتور جمال مصطفى سعيد أستاذ الجراحة بكلية طب القاهرة، والدكتورة جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية عضو مجلس النواب، والدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب وزير الإعلام الأسبق، والدكتورة ريم بسيوني الكاتبة والروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، والدكتور سامي سليمان أستاذ النقد والأدب العربي الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة، والكاتب الصحفي طارق رضوان رئيس تحرير جريدة القاهرة، والدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، فضلًا عن الدكتور محمد أحمد مرسي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، والدكتور ممدوح الدماطي أستاذ الآثار المصرية القديمة ووزير الآثار الأسبق، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، والمهندس هيثم يونس رئيس الإدارة المركزية لشئون المعارض، و مروان حماد المنسق العام للبرنامج الثقافي للمعرض، ومحمد عزت المشرف على مكتب رئيس الهيئة (مقرر اللجنة).