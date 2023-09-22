أسعار معرض "أهلاً مدارس" بأسوان.. والأمهات: أسعاره أرخص من السوق

استعدادات وتجهيزات عديدة من أولياء الأمور لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تعددت الأدوات والملابس المدرسية التي تم عرضها في الأسواق الأسوانية، إلا أن دائمًا تكون معارض "أهلاً مدارس" الواجهة المميزة لدى عدد كبير من الأهالي نظرًا أسعارها المخفضة مقارنة بالأسواق المحلية.

ومع أولى خطواتنا داخل معرض "أهلاً مدارس" المقام على أرض حديقة الاستعلامات أمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان على شارع كورنيش النيل، نجد العديد من المعروضات المدرسية منها أدوات وملابس، وشنط، وجميع ما يخص التجهيزات العام الدراسى الجديد وبأسعار مخفضة وجودة عالية أيضًا.

وأجرت "الدستور" جولة داخل معرض "أهلاً مدارس" لرصد أسعار المعروضات المدرسية، بالإضافة إلى ردود أفعال المواطنين المتوافدين علي الشراء حول الأسعار:

الشنط المدرسية

قال عبدالله ناجح أبوالفضل، أحد بائعو معرض أهلا مدارس، إنه يتم البيع داخل المعرض بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق المحلية بفارق 25%، وأنه يشارك لأول مرة بعرض الشنط المدرسية بأحجامها وأشكالها المختلفة.

وأضاف لـ"الدستور" أن هناك توافد من الأهالي على شراء الشنط المدرسية منذ أول أيام لافتتاح معرض "أهلًا مدارس''، وأنها من المنتجات التي تحظى بنسبة جيدة للشراء

وبالنسبة للأسعار، أوضح أن أسعار الشنط المدرسية تبدأ من 50 جنيهًا، حيث أن الشنط المدرسية للصف الأول الابتدائي يصل سعرها 110 جنيهات، بينما الصف الثالث الابتدائي 130 جنيهًا، وهناك أعلى منها سعر وتبلغ 200 جنيه وأن أغلى نوع منهم سعره 380 جنيهًا.

ولفت إلى أن الشنط المدرسية التي تم عرضها تتباين أسعارها نظرًا لأنها نوعين محلي ومستورد أيضًا.

الملابس المدرسية

بينما قال بائع الملابس المدرسية، بمعرض "أهلًا مدارس" إن الملابس المدرسية داخل المعرض تباينت أسعارها على حسب كل مرحلة، وأن جميع المعروضات تختلف أسعارها عن الأسواق المحلية بنسبة 25%.

وأضاف لـ"الدستور" أن الأسعار جاءت كالتالي: أسعار التيشيرتات المدرسية للمرحلة الابتدائية تراوحت ما بين 55 لـ100 جنيه، أما بدلة المرحلة الابتدائية كاملة يتراوح سعرها ما بين 190 لـ320 جنيهًا، أما المرحلة الإعدادية ما بين 200 لـ320 جنيهًا، والتيشيرتات الأبيض الإعدادية والأزرق للثانوية سعرها 100 جنيه.

وتابع أن أسعار بنطال "الشروال" المراحل المدرسية المختلفة بمعرض "أهلاً مدارس" يتراوح سعره ما بين 40 لـ90 جنيهًا، والبنطال الجينز سعره 140 جنيهًا.

ردود أفعال أولياء الأمور

قالت إحدى أولياء الأمور المتوافدات على الشراء بمعرض "أهلًا مدارس"، إن الأسعار داخل المعرض أفضل من الخارج إلى حد كبير، حيث أنها توافد على شراء الملابس المدرسية لنجلتها بالمرحلة الابتدائية من داخل المعرض نظرًا لغلاء سعرها في الأسواق الأخرى.

وأضافت لـ"الدستور" أن الملابس المدرسية بمعرض "أهلا مدارس" خامتها جيدة بجانب أن سعرها في متناول الجميع، وأنها لم تكن تعلم بافتتاح المعرض إلا أنها علمت أثناء مرورها بجانب الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان لاحظت تواجده لذلك حرصت على الدخول لشراء المعروضات المدرسية المختلفة لتجهيز أبناءها للعام الدراسي الجديد.

بينما كشفت أخرى لـ"الدستور" ، إنها تحرص على التوافد على معرض "أهلا مدارس" لشراء المستلزمات المدرسية المختلفة نظرًا لأن الأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الأخرى وأن هناك فارق واضح بينهم وعلى الرغم أنه بسيط لكنه جيد.

وأشارت إلى أنها تحرص على التوافد على شراء المستلزمات المدرسية في كل عام وليس أول مره تزور معرض أهلا مدارس، كما أنها تفضل التوجه للمعرض في أولى ايام تحديدًا حتى تستطيع الانتهاء من الاستعدادات المدرسية لأبناءها.