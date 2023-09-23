يضم 200 عمل فنى.. افتتاح معرض "فنون أولادنا" بالدورة السابعة لذوى القدرات (صور)

شهد افتتاح معرض "فنون أولادنا"، الذي أقيم منذ قليل، بقاعة صلاح طاهر في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات ملتقى أولادنا السابع لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، إقبالا كبيرا من الفنانين والمهتمين بالفنون التشكيلية، وفنون ذوي القدرات الخاصة.

معرض فنون أولادنا لذوي الهمم

ويعد هذا المعرض هو نتاج الورش الفنية التي أقيمت على مدار العام وشارك بها أولادنا، بالإضافة إلى مسابقة فنية لها جوائز للمراكز الثلاثة الأولى، سيتم الإعلان عنها خلال فعاليات الملتقى.

كما يضم الملتقى أعمالا من الرسم والتصوير بالألوان والتصوير الفوتوغرافي ويشارك مع أولادنا المصريين مجموعة أعمال من دولة اليابان وبيلاروسيا وتونس والسودان والدول الأخرى المشاركة في الملتقى، بأعمال ولوحات فنية يصل عددها ما يقرب من ٢٠٠ عمل فنى بين الرسم والتصوير والخزف والفوتوغرافيا، قام بها أولادنا خلال الورش الفنية المختلفة.

يرأس لجنة التحكيم الدولية في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، الدكتور أشرف رضا أستاذ التصميم بكلية الفنون الجميلة بالقاهرة، والرئيس التنفيذى لمجمع الفنون والثقافة، ونائب رئيس مؤسسة أولادنا.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من الفنان بدوي مبروك قوميسير الفن التشكيلي، الفنان أحمد شبيطة، الفنانة هبة الدويك، مصممة الأزياء إيمان النشرتي، الفنان ماهر داوود، الفنانة مروة توفيق، الفنانة أمينة سالم، شيخة القاسمي من الإمارات.

ويشارك في الورش الفنية المقامة هذا العام كل من الفنانة مروة توفيق، وتقدم ورشة "التأثيرات اللونية"، والفنانة إيمان عزام تقدم ورشة "التجريد بالكولاج"، والفنانة مريم فريد تقدم ورشة "الأكريليك بالقص واللصق".

وانطلقت فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة، "أولادنا"، والتى تحمل عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، مساء أمس الجمعة 22 سبتمبر بالمسرح الكبير بالأوبرا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة "أولادنا"، عنوان "الحياة حلوة" وتقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصينى، وتشهد مشاركة 42 دولة عربية وأجنبية هى مصر، الصين، روسيا، كينيا، الولايات المتحدة، بوركينافاسو، اليونان، بولندا، البرازيل، الجزائر، الكاميرون، زيمبابوى، الكونغو، المغرب، جنوب إفريقيا، إيطاليا، غانا، ملوى، تونس، الهند، أوكرانيا، ألمانيا، الأردن، سيريلانكا، السودان، بوتسوانا، سلوفانيا، الفلبين، المكسيك، ماليزيا، بيلاروسيا، سوريا، السعودية، لبنان، الإمارات، ليبيا، اسواتينا، نيجيريا، اليمن، فلسطين.

وتضم فعالياتها عروضا فنية يومية متنوعة تشمل أفلاما سينمائية، معارض تشكيلية، ورش عمل، ندوات ثقافية تحتضنها العديد من الأماكن الفنية والثقافية والتاريخية بالقاهرة منها دار الأوبرا المصرية، ساحة مسرح الهناجر، سينما الحضارة، حديقة الأزهر، دار القوات الجوية، كلية الفنون الجميلة، شارع المعز، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، العاصمة الإدارية الجديدة، ميدان الألفى، مستشفى سرطان الأطفال، مركز الحرف التقليدية بالفسطاط ومختلف المراكز الثقافية التابعة لسفارات الدول المشاركة.

معرض ملتقى أولادنا لذوي القدرات الخاصة

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