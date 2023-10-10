الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

100 فنان عالمى ومحلى.. تعرف على أبرز المشاركين فى معرض "حى القاهرة الدولى للفنون"

معرض حى القاهرة الدولى
معرض حى القاهرة الدولى للفنون

ينطلق معرض "حي القاهرة الدولي للفنون" في أولى فعالياته، اليوم 10 أكتوبر في سينما راديو، بـوسط البلد، في تمام الخامسة مساءً، في نسخته الثالثة، بمشاركة أكثر من 100 فنان دولي ومحلي.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الفنانين المشاركين بمعرض "حي القاهرة"

من المقرر أن يشارك ويحضر عدد كبير من الفنانين، يتجاوز 100 فنان، ويستكشف الفنانون المصريون والعالميون المعاصرون كيف عززت الفترات التاريخية في المشهد الفني المحادثات حول الأشكال الناشئة من الرؤية على مر السنين.

كما يدمج الفنانون عصورًا مختلفة في أعمالهم، ويمارسون أساليب الماضي من خلال لغتهم المعاصرة ويجربون الخطابات المتجاورة، ويهدف معرض حي القاهرة الدولي للفنون إلى إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة والملاحظة والتأمل في انسيابية الممارسات الفنية المتدفقة عبر الزمن والثقافة، وعرض التداخل الهيكلي والمجازي لمدينتنا الحضرية المتنامية بشكل متزايد.

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جنسيات الفنانين المشاركين

يحضر المعرض فنانين من عدد من بلدان العالم، منها مصر، أمريكا، إسبانيا، فرنسا، اليمن، السعودية، أمريكا، اليونان، هولندا، الإمارات.

كما أنه من المقرر أن يحضر كل من سفراء السعودية، الأرجنتين، اليونان، أمريكا، فرنسا، إسبانيا وبعض رجال الأعمال والشخصيات العامة من الممثلين.

بعض الفنانين المهمين: روكو ريتشي ابن الفنانة مادونا، اللبناني الكندي ماهر دياب، جوناثان رشاد مصور Getty Images، واليمينة عفراء أحمد، والفرنسية العراقية عماد منصور، الإسباني Toya Legedo، واليونانية ازميلادا، ومن مصر 

الفنان أحمد شعبان: فاز بجائزة صالون الشباب في دورته الـ32 عن مجال التصوير.

الفنان أحمد سليمان: فاز بجائزة التشجيعية لصالون الشباب. 

الفنان عاطف أحمد: عضو مؤسس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية. 

الفنان إيمن السمري: عضو الجمعية الدولية للتربية عن طريق الفن ( الإنسيا ) 

الفنان فتحي عفيفي: الفائز بجائزة الدولة للتفوق في الفنون

الفنان الدكتور جمال الدين أحمد جمال الدين الخشن: بجائزة الدولة التشجيعية في مجال كتال الفنان.

مواعيد وأماكن معرض "حي القاهرة"

تقام فعاليات معرض "حي القاهرة الدولي للفنون"، بتنظيم "أرت دي إيجيبت" في 4 مناطق في وسط البلد، وهي "أكسس آرت سبيس"، و"سينما راديو" و"ممر راديو" و"الهنجر" وهي معارض جماعية مفتوحة للجمهور يوميًا ماعدا يوم الإتنين من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساءً، من يوم 10 أكتوبر وحتي 30 أكتوبر. 

وتشمل الأعمال الفنية المشاركة الصور فوتوغرافية واللوحات والمنحوتات والأفلام.

حي القاهرة معرض سينما راديو وسط البلد فنان السعودية اليونان أمريكا

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