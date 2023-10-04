مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة يطلق البرنامج التفاعلي لطلبة الفنون

أطلق مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي - كاف) دعوة للمشاركة في برنامج "دي- كاف التفاعلي لطلبة الفنون"، حيث يستهدف البرنامج الطلاب الدارسين أو الممارسين للفنون الأدائية في تخصصات الكتابة أو التمثيل أو الإخراج أو غيرها، حيث إن باب التقدم للبرنامج مفتوح حتى يوم الأحد المقبل ٨ أكتوبر الجاري.

وقال المخرج أحمد العطار، المؤسس والمدير الفني لمهرجان دي كاف، إن البرنامج يتيح الفرصة لـ ١٠ طلاب لحضور كافة فعاليات برنامج الفنون الأدائية بالمهرجان مجانًا، كما يعطيهم الأولوية لحضور ورش المهرجان، ويتيح لهم أيضًا عمل مقابلات شخصية مع الفنانين المشاركين بالعروض المختلفة ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف".

وأضاف "العطار"، أن هذا البرنامج يطلق لأول مرة هذا العام للتركيز على الطلاب الدارسين والمهتمين بالفنون، لفتح آفاق مختلفة لهم، وزيادة فرص التشبيك، وتبادل الخبرات والتلاقي مع فناني المهرجان.

يذكر أن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي- كاف) يعقد في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ٥ نوفمبر، ويشمل مجموعة منتقاة من ٣٠ عرضًا فنيًا مميزًا لـ ٨٠ فنانًا موهوبًا، جامعًا في برنامجه أكثر من ١٤ جنسية مختلفة.

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه في مصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.