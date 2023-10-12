الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على معرض الكتاب المخفض بالتجمع الخامس.. ورواده: "أسعار مميزة"

جانب من معرض كتاب
جانب من معرض كتاب التجمع الخامس

شهد معرض الكتاب المخفض بالتجمع الخامس إقبالاً كبيرًا من قبل المواطنين والذي انطلق في 6 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 16 من الشهر ذاته وهو يعد أول معرض كتاب مخفض تابع لمكتبة ميكروفون ويقام بمنطقة التجمع الخامس، ويضم العديد من الإصدارات قرابة 120 دار نشر في مصر والوطن العربي، ويحتوي على ربع مليون كتاب.

يقدم معرض الكتاب المخفض بالتجمع الخامس خصومات كبيرة على جميع أنواع الكتيبات، إضافة لتقديم الهدايا لرواد المعرض والذي يكون الدخول فيه بالمجان.

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عرب وأجانب.. معرض كتاب الدقى يجذب جميع الجنسيات فى آخر أيامه

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فى يومه التاسع.. إقبال كبير على معرض كتاب الدقى

معرض كتاب التجمع الخامس

يضم معرض الكتاب المخفض بالتجمع الخامس مختلف أنواع الكتب باللغة العربية والأجنبية وكتب أطفال وألعاب تعليمية، إضافة إلى كتب التنمية الذاتية، كتب دينية، كتب طبخ، روايات، كتب تاريخية وفلسفية وغيرها من المترجمات.

أشاد العديد من رواد معرض الكتاب المخفض بالتجمع الخامس بفاعلياته، وتقول نوران نصر، إحدى رواد المعرض، إنه كانت منتظره افتتاح فعاعليات المعرض بالتجمع الخامس نظرا لقربه من مسكنها، حيث أنه كانت دائمه التردد على معرض كتاب الدقي المخفض إلى أن أقيم بمنتطقتها في التجمع الخامس.

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رواد معرض الكتاب المخفض

وأكدت رنا هشام، أحد رواد معرض الكتاب المخفض أن هناك العديد من الكتيبات في مختلف المجالات والتي تتناسب مع جميع الفئات والأعمار وهو ما يجعلها قبلة العديد من المواطنين، علاوة على التخفيضات التي يقدمها المعرض على الكتب والتي تجعلها أكثر تميزا.

وتابعت أنها منذ بداية فعاليات المعرض خلال الأيام القليلة الماضية وهي تأتي بين الحين والآخر لاقتناء أكبر عدد من الكتب التي يحتويها المعرض حيث إنه يضم أكثر من ربع مليون كتاب بمختلف اللغات والمجالات.

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تخفيضات معرض الكتاب بالتجمع الخامس

أضافت أمنية كريم أنها حرصت على المشاركة في فعاليات المعرض مع أطفالها لتشتري مجموعة من الكتب والاستفادة من الخصومات التي يقدمها، إضافة إلى ترغيب أطفالها في القراءة وتثقيفهم منذ الصغر، حيث إن معرض التجمع الخامس خصص ركنًا للصغار يحتوى على العديد من كتب الأطفال المميزة بجانب توفير الألعاب التعليمية التي تفيد هذه الفئة العمرية بشكل عام.

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