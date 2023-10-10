الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

للناشرين.. كيفية الاشتراك في معرض القاهرة للكتاب 2024

معرض الكتاب
معرض الكتاب

تقرر فتح باب الاشتراك أمام دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وكذلك المؤسسات، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، بدروته الخامسة والخمسين، ابتداء من اليوم على أن يستمر حتى يوم 15 نوفمبر 2023.

ومن المقرر إقامة المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

كيفية الاشتراك بمعرض القاهرة للكتاب 2024

يمكن لدور النشر المشاركة بمعرض الكتاب، بإدارة المعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب من خلال منصة إدارة المعارض بالهيئة.
http://www.cairobookfair.gebo.gov.eg/

مطالبة الناشرين بمراجعة سجلاتهم التجارية

‏ومن جهته؛ شدد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، على جميع الناشرين مراجعة السجلات التجارية الخاصة بهم للتحقق من سريانها والدخول على منصة الهيئة المصرية العامة للكتاب لمراجعة الحسابات الخاصة بكم.

وكشف الاتحاد عن أنه تمت الموافقة على تخصيص جناح مجمع للناشرين الجدد وسيتم إجراء قرعة علنية عليه بين الناشرين الجدد الذين لا تنطبق عليهم شروط الاشتراك في معرض القاهرة الدولي للكتاب أسوة بالعام الماضي.

معرض القاهرة للكتاب 2024 
تحدد يوم 25 يناير 2024 ليكون موعد معرض الكتاب 2023 فى دورته المقبلة، ليستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 الاشتراك بمعرض القاهرة للكتاب 2024 معرض القاهرة للكتاب الناشرين المصريين الدكتورة نيفين الكيلاني

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