الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قبل انطلاقه.. كل ما تريد معرفته عن معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023

معرض فرانكفورت
معرض فرانكفورت

في أكتوبر المقبل وتحديدا خلال الفترة من 18 وحتى 22 من الشهر سينطلق معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بمدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة أكثر من 7500 ناشرا من 100 دولة، ويستقبل 326 وكالة من 31 دولة؛ ويأتي ذلك ضمن خريطة المعارض الدولية  لعام 2023.

الفلبين ضيف شرف معرض فرانكفورت 2025

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ومن المقرر أن تحل دولة الفلبين سوف تصبح ضيف شرف دورة عام 2025 وذلك لكونها ثاني سوق لنشر الكتب في جنوب شرق آسيا؛ بحسب ما أعلنه  يورجن بوس، رئيس معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ويأتي هذا الإعلان قبل انطلاق معرض فرانكفورت الدولي للكتاب لعام 2023، الذكرى يحتفل بالخامسة والسبعين، خلال الفترة من 18 وحتى 22 أكتوبر، والذى تحل عليه دولة سلوفينيا كضيف شرف.

وستشهد هذه الدورة فى معرض فرانكفورت، افتتاح مركز للذكاء الاصطناعي وبيع الحقوق في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، فعلى مدار 30 عامًا الماضية، كان برنامج معرض فرانكفورت الدولي للكتاب يعد حدثا أساسيا في اليوم السابق للافتتاح الرسمي لأكبر معرض تجاري دولي لنشر الكتب في العالم، حيث حضر ما يصل إلى 200 شخص في البرنامج المعنى بتحديثات سوق النشر، والاتجاهات والتطورات والتوقعات المصممة خصيصا للوكلاء الأدبيين ومديري حقوق دور النشر والكشافة.

وفي الذكرى الخامسة والسبعين للمعرض، سيستفيد معرض فرانكفورت من بعض قدرات الإنتاج الرقمي التي جمعها خلال السنوات المتأثرة بالوباء، لمناقشتها فى اجتماع فرانكفورت للحقوق.

ويعد الذكاء الاصطناعي، والتوقعات بشأن الاضطرابات الصوتية والسياسية والاجتماعية، وتطوير الكتب إلى الشاشة، والمزيد من هذه الأمور، جزءًا من البرنامج الذي تم الإعلان عن موعده تزامنا مع المعرض.

الدول المشاركة

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وتحظى عدد من الدول المشاركة في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بأكبر عدد من الممثلين هذا العام وهي المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وإسبانيا والسويد، وللمرة الأولى، سيحضر ممثلون من الإمارات العربية المتحدة أيضا، وبعد فترة توقف أثناء فيروس كورونا المستجد، ستكون هناك وكالات من الصين مرة أخرى.

الذكاء الاصطناعي المعارض الدولية فيروس كورونا المستجد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب معرض فرانكفورت فرانكفورت

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