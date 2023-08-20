تفاصيل مشاركة "الناشرين المصريين" في معرض الرياض للكتاب 2023

كشف اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، عن المشاركة في معرض الرياض الدولى للكتاب المقرر انطلاقه خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر المقبل.

وأوضح الاتحاد أنه في ضوء الإعداد والتجهيز لمعرض الرياض للكتاب، فقد تم تكليف إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بشحن إصدارات الناشرين المصريين المشاركين فى المعرض بسعر شحن 99 جنيها مصريا عن كل طرد صادر شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب للجناح، و 17 ريالا سعوديا عن كل طرد مرتجع شامل كافة المصاريف حتى توصيل الكتب لمخازن شركة الشحن؛ مع العلم بأنه سيتم تحصيل جنيه واحد إضافى (لتنمية موارد الاتحاد) عن كل طرد صادر تحصله شركة الشحن من الناشر، وذلك تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 29 مايو لعام 2016 وفقا لتعليمات الشحن المرفقة.

مع مراعاة أن تكون كشوف التعبئة والفواتير مطابقة للطرود، ولا تحتوى على أى كتب ممنوعة أو مخالفة لشروط المعرض أو أى كتب أثرية أومخطوطات أو كتب تراث قديم، ومن يخالف ذلك من الناشرين يتحمل كافة الغرامات المفروضة على الشحنة بالكامل, وكافة التعويضات اللازمة عن تعطل الشحنة بالكامل.

ومن المقرر أن يضم معرض الرياض الدولي للكتاب 2023 تجمعا لعدد كبير من الكتاب والمثقفين والمبدعين والمواطنين من الوطن العربي أو غيرهم من سكان دول العالم، ويشارك في المعرض 500 دار نشر سعودية، كما يشارك أكثر من 1000 دار نشر سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية، وبلغ عدد الدول التي تنتسب إليها دور النشر 30 دولة.

وقد أعلن وزير الثقافة السعودي أنه تم اختيار دولة العراق كضيف شرف للمعرض، وتم اختيار العراق ضيف شرف لتعزيز العلاقات الأخوية بين الدولتين، حيث يعزز ذلك علاقات الأخوة والمحبة العميقة بين الشعبين.

معرض الرياض للكتاب

ومعرض الرياض للكتاب من أشهر الفعاليات الثقافية التي تقام في السعودية، ومن الأحداث الثقافية المهمة بالسعودية في مجال النشر والكتب، حيث يقام المعرض سنويا تحت رعاية وزارة الثقافة السعودية، بالتعاون مع هيئة الأدب والنشر والترجمة.