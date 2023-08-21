الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شعبة الأدوات المكتبية: انطلاق فعاليات معرض "أهلا مدارس" في بداية سبتمبر المقبل

أهلا مدارس
أهلا مدارس

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن معرض "أهلا مدارس" تنطلق فعالياته في بداية سبتمبر المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتوفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للمواطنين في جميع المحافظات بأسعار مخفضة. 

 

وأوضح حسن، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن تستمر الفعاليات لمدة 15 يوما، موضحا أن "أهلا مدارس" معرض سنوي وحدث ينتظره الملايين من الطلاب وأولياء الأمور لشراء احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية.



وأضاف وكيل شعبة الأدوات المكتبية، أن معرض "أهلا مدارس" يقام بمقره الرئيسي في أرض المعارض بمدينة نصر بصالة الصندوق الاجتماعي.

 

توفير سيارات للمعرض بأكبر الميادين الرئيسية

 

وأشار وكيل شعبة الأدوات المكتبية، إلى أنه يتم توفير سيارات للمعرض بأكبر الميادين الرئيسية بمختلف المحافظات وبقاعات الصندوق الاجتماعي المنتشرة بمحافظات الجمهورية لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، بهدف التخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتوفير احتياجات الطلاب دون مغالاة أو زيادات غير مبررة في الأسعار.

أهلا مدارس معرض أهلا مدارس سبتمبر المقبل بداية معرض شعبة الادوات المكتبية

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