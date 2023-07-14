"عبد الرحمن بدوي.. الرحلة الفكرية لفيلسوف مصري" جديد الكاتب محمد سيد ريان

صدر حديثًا عن مكتبة الإسكندرية ضمن إصدارات معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب المقام حاليًا كتاب "عبد الرحمن بدوي.. الرحلة الفكرية لفيلسوف مصري" بسلسلة "تراث الإنسانية للنشء والشباب" للكاتب والباحث في التاريخ الثقافي محمد سيد ريان.

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور" قال الكاتب والباحث محمد سيد ريان إن "الدكتور عبد الرحمن بدوي يعد واحدًا من أبرز المفكرين المصريين والعرب الذين يحتاج الشباب لقراءة منتجهم الفكري خاصة مع الإنتاج المعرفي الضخم والحياة العلمية المتميزة والتجربة الذاتية المتفردة، بالإضافة للأدوار المختلفة والمتعددة التي قام بها في مسيرة الثقافة العربية والإسلامية في عالمنا المعاصر.

وأشار إلى أن" فهو بلا شك أكثر أساتذة الفلسفة العرب إنتاجًا في القرن العشرين، تنوعت إسهاماته الفكرية بين التأليف والترجمة والنقد والتحقيق والتأريخ والأدب والشرح والمراجعة والإبداع الفكري.

ولفت ريان إلى أن عبد الرحمن بدوي مثالًا للفيلسوف المستقل بذاته عن العالم، يؤمن بضرورة الفكر ويمتلك أسس العلم وخبرة الفلسفة ويكتب بمهارة الباحث المتحقق وأسلوب الأديب البارع.

وأضاف: "نظرًا للروافد العديدة في تكوينه فقد رأيت أثناء إعداد الكتاب أن أختار زوايا مختلفة لمنهج محدد رأيته مناسبًا عند دراسة شخصية الدكتور عبد الرحمن بدوي بوصفه شخصية متعددة الجوانب والأبعاد، فهو الفيلسوف الوجودي والكاتب الموسوعي الشامل والمحقق البارح، والمترجم الشارح، ومؤرخ الفلسفة البارز، والباحث المنجز والأكثر غزارة وإنتاجًا، والأديب والشاعر والروائي المتمرد، والمفكر الإسلامي المدافع عن الدين الصحيح، بالإضافة لأدواره الأخرى في كافة الميادين الإنسانية".

جدير بالذكر أن سلسلة “تراث الإنسانية للنشء والشباب”، تصدر بإشراف عام لمدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وهي سلسلة تهدف إلى نشر الوعي والمعرفة في كل فروع المعرفة الإنسانية، على نحو مبسط وجذاب، لجميع الشباب في مصر والعالم العربي.