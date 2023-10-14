السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"تاج الدين": إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما فى العاصمة الإدارية قريبًا

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه سيتم إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما في العاصمة الإدارية الجديدة قريبًا.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "بدأ بالفعل إنشاء مصنع لـ تجميع مشتقات البلازما وتصنيعها في العاصمة الإدارية الجديدة وسينتهي هذا المشروع خلال فترة قريبة جدًا، وهناك فارق بين التبرع بالدم والتبرع بالبلازما، فمن يتبرع بالبلازما يتم إعادة كرات الدم مرة أخرى إلى دمه بنفس الجهاز ويتم الحصول على البلازما فقط".

تاج الدين: تأسيس شركة مصرية إسبانية لتجميع البلازما ثم تصنيع مشتقاتها

كما أشار إلى أن هناك تفاهما وتناغما من أجل تأسيس شركة مصرية إسبانية لتجميع البلازما ثم تصنيع مشتقاتها.

وأوضح أن ذلك يؤكد أن المشروع القومي للبلازما مشروع كبير جدًا، مبينًا أن التبرع يعتمد على عدة معايير رفيعة الجودة منها الخلو من الأمراض والفيروسات وأن تسمح الحالة الصحية بالتبرع.

وتابع: "لدينا مراكز تم تأسيسها على مستوى عالٍ جدًا، ويتم تجميع البلازما وتُصدر إلى المصنع الإسباني ثم نحصل عليها في صورة منتجات نهائية".

مشتقات البلازما تجميع مشتقات البلازما عوض تاج الدين صباح الخير يا مصر مصنع لتجميع مشتقات البلازما العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة

مواد متعلقة

"تاج الدين": الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما

تاج الدين: الخطط القومية لرعاية الإنسان تستهدف الحد من الأمراض واتباع الأساليب الصحية السليمة

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

القاهرة الإخبارية: مطار العريش الدولى يستقبل طائرة مساعدات تركية ثالثة لإرسالها لغزة

مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين.. "التحالف الوطنى" يجهز أكبر قافلة مساعدات لغزة (صور)

شقيقة سعاد حسنى: أختى تزوجت "حليم" 6 سنوات

انطلاق قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة