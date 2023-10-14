"تاج الدين": إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما فى العاصمة الإدارية قريبًا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه سيتم إنشاء مصنع لتجميع مشتقات البلازما في العاصمة الإدارية الجديدة قريبًا.

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية: "بدأ بالفعل إنشاء مصنع لـ تجميع مشتقات البلازما وتصنيعها في العاصمة الإدارية الجديدة وسينتهي هذا المشروع خلال فترة قريبة جدًا، وهناك فارق بين التبرع بالدم والتبرع بالبلازما، فمن يتبرع بالبلازما يتم إعادة كرات الدم مرة أخرى إلى دمه بنفس الجهاز ويتم الحصول على البلازما فقط".

تاج الدين: تأسيس شركة مصرية إسبانية لتجميع البلازما ثم تصنيع مشتقاتها

كما أشار إلى أن هناك تفاهما وتناغما من أجل تأسيس شركة مصرية إسبانية لتجميع البلازما ثم تصنيع مشتقاتها.

وأوضح أن ذلك يؤكد أن المشروع القومي للبلازما مشروع كبير جدًا، مبينًا أن التبرع يعتمد على عدة معايير رفيعة الجودة منها الخلو من الأمراض والفيروسات وأن تسمح الحالة الصحية بالتبرع.

وتابع: "لدينا مراكز تم تأسيسها على مستوى عالٍ جدًا، ويتم تجميع البلازما وتُصدر إلى المصنع الإسباني ثم نحصل عليها في صورة منتجات نهائية".