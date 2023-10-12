التبرعات تُشعل المنافسة على منصب نائب رئيس الزمالك قبل أيام من الانتخابات

أشعلت التبرعات صراع المنافسة بين المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الزمالك، والمقرر أن تجري في 20 أكتوبر الجاري.

وزادت المنافسة بين المرشحين في محاولة لإظهار كل واحد منهم أنه الأكثر حبًا وسعيًا في حل الأزمات التي توجه النادي، من خلال التبرعات؛ فأعلن هاني العتال المرشح على منصب رئيس الزمالك، تبرعه بـ3 آلاف متر بلاط إنترلوك لتجديد أرضيات النادي بدلًا من السيراميك المتهالك.

لكن "العتال" فوجئ بخطاب نشره هشام نصر، المرشح على منصب نائب رئيس الزمالك أيضًا، لتبرع سابق وموقع من رئيس اللجنة المؤقتة بتاريخ 1 أكتوبر الجاري، بتبرع الأخير بنفس النوعية من البلاط وبكمية أكبر، نحو 7٠ آلاف متر، ما جعل الأمور تشتعل بين أنصار الطرفين (العتال ونصر).

وكان هشام نصر قد أعلن منذ عدة أيام، التبرع بمرتبات فرق الكاراتيه في النادي، بجانب مساعداته في حل أزمات صالة الألعاب الجماعية.

فيما أعلن "العتال" في وقت سابق، التبرع بمصاريف حملته الانتخابية لحل العديد من مشكلات النادي المالية، منها التبرع لقطاع السباحة براتب مدربيه، بجانب تعهده بتجديد الحمام الأولمبي، وتكريم الأبطال من الفتيات ومنحهن جوائز تحفيزية بجانب شهادات تقدير.