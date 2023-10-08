صاحب شركة: ملتزمون بتوجيهات الرئيس السيسي بتخفيض الأسعار وندعمه لفترة جديدة

استمرارا لمسيرة الإنجازات والمشروعات التي تشهدها مصر خلال السنوات الماضية، قال علي أحمد صاحب شركة لتصنيع الألبان التي تشارك في مهرجان الجبن بحديقة الحرية في الزمالك: “عايز اوجه الشكر للمسئولين عن هذا المهرجان الجيد، وبصراحة دي المرة الأولى لنا في المشاركة وإن شاء الله مش هتكون الأخيرة”.

وتابع: “بوجه خالص شكري وتقديري لفخامة الرئيس علي هذه النوعين من المهرجانات الكبيرة التي تساعد على رواج حركة البيع والشراء”.

وأوضح أننا ملتزمون بتوجيهات الرئيس بمبادرة تخفيض الأسعار، ونعمل على تقديم أفضل خامات بأسعار مخفضة حتى يستطيع جميع المواطنين من شرائها، وبندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، موجها الشكر له على حالة الاستقرار والأمن والأمان اللي عايشينها في عهده".

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكل المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.