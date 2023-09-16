تعرف على سبب غياب حسين لبيب عن أولى ندواته الانتخابية

أثار غياب حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أولى ندوات قائمته الانتخابية التي عقدت بحديقة إسماعيل يوسف، استفسارات أعضاء الجمعية العمومية، ولكن برر هشام نصر المرشح على عضوية النائب، بسبب سفر لبيب إلى خارج مصر لقضاء بعض الأمور الخاصة بعمله، على أن يكون متواجدا في الندوات القادمة.



من جانبها وجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي، الشكر إلى السفير المصري في تنزانيا شريف إسماعيل للاهتمام الكبير ببعثة فريق الكرة وتوفير كافة الإمكانيات للبعثة منذ تواجدها في دار السلام.

وأجرى أيمن شعراوي عضو اللجنة ومدير النشاط الرياضي، اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بالبعثة اطمأن خلاله على كافة الأمور قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي غدا فى ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية المقرر على ملعب عزام، مشيرا إلى أن لاعبى الفريق قادرون على تحمل المسؤولية، متمنيا لهم أداء مباراة قوية والعوده بالفوز.

وأكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون قوية، وشدد على ثقته في اللاعبين.

وأضاف عبد الهادي، أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قام بدراسة الفريق الجيبوتي بشكل كامل من جميع النواحي، وجرى الوقوف على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس.

وفيما يخص إقامة المباراة، على ملعب من النجيل الصناعي، قال المدرب العام، إن الفريق استعد جيدا لهذا الأمر من خلال خوض مران في مصر على نفس نوعية الملعب، بالإضافة إلى تدريب اليوم الذي شهد تقديم اللاعبين لأداء طيب، واطمأن خلاله الجهاز الفني على قدرة اللاعبين وانسجامهم مع هذا الأمر.

واختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته مشددا على أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لديه الثقة الكاملة في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز في اللقاء، لقطع خطوة كبيرة في هذا الدور من بطولة كأس الكونفدرالية.