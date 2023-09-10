حسين لبيب: انتهى زمن إدارة الفرد الواحد والزمالك قادم (فيديو)

قال حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة بنادي الزمالك ، إن زمن إدارة الفرد الواحد انتهى، ويجب على مجلس الإدارة الجديد التعاون والتشاور في جميع قراراته لما فيه صالح جماهير القلعة البيضاء وأعضاء الجمعية العمومية.

وشهد اليوم الأخير في فترة التقدم بالترشح لانتخابات النادي، تقدم العديد من الأسماء بأوراق ترشحهم، وعلى رأسهم حسين لبيب وقائمته، والتي تضم: هشام نصر وأحمد سليمان وحسام المندوه وعمرو أدهم وهاني شكري وهاني بيرزي ومحمد طارق ونيره الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي إبراهيم وحسين السيد.

كما تقدم فاروق جعفر النجم السابق للقلعة البيضاء، بأوراق ترشحه على منصب الرئيس، في الوقت الذي تقدم فيه كل من عبد الله جورج وهشام يكن على منصب عضوية مجلس الإدارة «فوق السن».

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس إدارة الزمالك في العشرين من أكتوبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد بعد استقالة المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور.

المترشحون حتى الآن في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك

تقدم 36 مرشحا حتى الآن بأوراق الترشح لانتخابات نادي الزمالك وهم:

منصب الرئيس.. ماجد فاروق الحنبلي، ميرفت السيد أحمد وفاروق جعفر وحسين لبيب.

منصب نائب الرئيس.. هاني العتال، هشام نصر.

منصب أمين الصندوق.. كريم عادل ومحمد قدري وعبد المجيد سليم.

منصب العضوية فوق السن: أحمد عفيفي ورجب رواش وأحمد فودة نصير وحمدية كمال ومروة أمير الرفاعي وأشرف إمام عبد السلام ومروة البرجي ونجلاء الناجي وأحمد عبادة وسيف الإسلام محمد يوسف وطارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد وعبدالله جورج وشيرين الفقي وشريف إسلام وهشام يكن، أحمد سليمان.

منصب العضوية تحت السن: محمد خالد الصادق وأحمد زادة وعلي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت وأحمد النمس ونيرة الأحمر (عضوية تحت السن).