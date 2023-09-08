الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هدايا للأعضاء.. بابا نويل يظهر في اليوم الخامس لانتخابات الزمالك

عم عاطف
عم عاطف

قام (عم عاطف)، أحد أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك بتوزيع بعض الهداية التذكارية على الأعضاء المتواجدين أمام مقر اللجنة الانتخابية لتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، وكانت الهدايا عبارة عن حظاظة وميدالية الزمالك.

وقال عاطف (80 عامًا)، إن الزمالك خيره على الجميع، ويستحق مجلس محترم ومتجانس خلال الفترة المقبلة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمود علاء، مصطفى الزناري،  مصطفى شكري.

خط الوسط: محمد حسام بيسو، محمد أشرف روقا، يوسف أوباما، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: إبراهيما نداي، سامسون أكينيولا، ناصر منسي.

وتقدم الزمالك عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 28 من عمر الشوط، الذي استمر لمدة نصف ساعة وفقا للاتفاق المبرم بين الجهازين الفنيين بخوض اللقاء على ثلاثة أشواط.

ومع بداية الشوط الثاني دفع الجهاز الفني للزمالك بقيادة مدحت عبد الهادي بسيف الدين الجزيري بدلاً من ناصر منسي ومنح المدرب العام تعليمات خاصة للجزيري قبل مشاركته.

وفي الدقيقة 40 سجل سامسون أكينيولا الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يعود اللاعب البنيني ويحرز الهدف الثالث للزمالك والثاني له في الدقيقة 41.

ودفع الجهاز الفني للزمالك بمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر ليعود للمشاركة في المباريات بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة في الركبة، وشارك على حساب زميله مصطفى شكري.

وشارك في الشوط الثاني كل من عمر جابر ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي ونبيل عماد دونجا  وسيد عبد الله نيمار وأحمد عبد الرحيم إيشو بدلاً من محمود علاء ومصطفى الزناري ويوسف أوباما وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا ومصطفى شلبي‏، وبعدها شارك معاذ علاء بدلا من عبد الرحمن نفاد لينتهي الشوط الثاني بتقدم الأبيض بثلاثية.

مع بداية الشوط الثالث شارك كل من كريم عبد الحق ومحمد صلاح بدلا من محمد حسام "بيسو" وسيد عبد الله "نيمار" وبعدها دفع الجهاز الفني بعلي ياسر بدلا من سيف الدين الجزيري، وتوالت محاولات الأبيض للتعزيز لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثية دون رد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

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