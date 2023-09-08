رسميًا.. هانى العتال يعلن دخوله الماراثون الانتخابى لنادى الزمالك

أعلن رجل الأعمال هاني العتال، دخوله رسميًا سباق الماراثون الانتخابي لـنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وأصدر هاني العتال، بيانًا جاء نصه كالتالي:

«في ظل العلاقة الأبدية التي تربطني بالزمالك، أكبر قلاع الرياضة المصرية، والثقة المتبادلة مع أعضاء الجمعية العمومية، أعلن الترشح لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، كواجب وتكليف من الأعضاء بعد مطالبتي بالترشح».

وأضاف العتال: «هذا الأمر لا يمكن رفضه مطلقًا، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه نادينا العظيم على كافة الأصعدة الاجتماعية والرياضية والإنشائية، ورغبة أعضاء النادي في بناء زمالك جديد يجمع ولا يفرق ويستعيد مكانته التاريخية في مهمة شاقة وصعبة، تحتاج إلى رجال زمالكوية، يملكون القدرة على كسر أسوار المستحيل بالعمل الجاد».

وواصل العتال: «الأزمات التي يعيشها النادي تحتاج إلى عقول مستنيرة، قادرة على البحث عن حلول غير تقليدية وتعظيم موارد النادي، وذلك لن يتحقق إلا بالكفاح والتحدي».

وأكمل: «لقد حان الوقت لانطلاق قطار الزمالك لمحطات البطولات والاستقرار والإنجازات، ولابد من السير بـ"أقصى سرعة" لوقود العمل، لتحقيق طموحات أعضاء وجماهير الزمالك، سوف أتقدم في الأيام القليلة المقبلة، بكشف حساب عما قدمته لنادي الزمالك، وما أتمنى تحقيقه في البرنامج الانتخابي».

واختتم العتال: «دام الزمالك قلعة رياضية شامخة.. شمسها لا تغرب.. ودامت محبتنا له».

رسميا.. العتال يعلن ترشحه على مقعد نائب رئيس نادي الزمالك

تجدر الإشارة إلى أنه يدير نادي الزمالك، حاليا لجنة ثلاثية تتكون من الدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، ومعه الثنائي أحمد فؤاد الوطن، مديرًا ماليًا، وأيمن شعراوي، مديرًا للنشاط الرياضي، لحين إجراء انتخابات مجلس إدارة جديد للنادي، خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك، خلفًا لمجلس الإدارة السابق، الذي تقدم باستقالته رسميًا خلال شهر أغسطس الماضي، بعد الأزمات المالية الكثيرة التي ضربت القلعة البيضاء مؤخرا، وتسببت في إيقاف القيد للفريق الأول.