الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كلاكيت تالت مرة.. مروة البرجي تتقدم بأوراق ترشحها لانتخابات الزمالك

مروة البرجي
مروة البرجي

للمرة الثالثة وفي رابع أيام عمل اللجنة الانتخابية المكلفة بتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، تقدمت مروة البرجي عضو الجمعية العمومية بأوراق ترشحها رسميًا، بعدما كانت قد تقدمت بها مرتين سابقين ولم يتم قبولهم، بسبب نقص في الاوراق وختم الشهادة الجامعية .

ويواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك إلقاء محاضرات فنية في إسبانيا خلال حضوره إحدى المؤتمرات الرياضية رفقة عدد من كبار المدربين في أوروبا.

وظهر المدير الفني الكولومبي أوسوريو رفقة المدرب الإسباني أوسكار كانو على هامش تواجده في إسبانيا لإلقاء المحاضرات الفنية.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل للانضمام لمعسكر الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

وانطلق معسكر الزمالك مساء الإثنين بأحد الفنادق بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى الخاصة بفرق القطاع المختلفة.

وأكد رئيس قطاعات الناشئين أنه نجح في إنهاء هذا الأمر بعد التواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الذين تفهموا الوضع الحالي للنادي .

أشار إسماعيل يوسف إلى أنه تم قبول القوائم الأولى الخاصة باللاعبين الناشئين بالفرق المختلفة بشكل كامل، وفقا للوائح المنظمة للاتحاد المصري لكرة القدم.

و قدم رئيس قطاعات الناشئين الشكر للمسؤولين في اتحاد الكرة المصري على تعاونهم لإنهاء هذا الأمر ، وعلى رأسهم جمال علام رئيس الاتحاد و اللواء محمد حلمي مشهور عضو المجلس، و وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وحمادة أنور، مدير إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم.

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مروة البرجي انتخابات الزمالك مروة البرجي تترشح انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك

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