الخميس 07 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قضية مرتضى منصور تلقي بظلالها على انتخابات الزمالك في اليوم الرابع لها

مرتضى منصور
مرتضى منصور

حالة من الهدوء التام الذي يشوبه بعض القلق، سيطر علي مجريات الأمور داخل أروقة اللجنة الانتخابية الخاصة بتلقي أوراق المرشحين لعضوية مجلس  إدارة نادي الزمالك في يومها الرابع، بسبب قضية رئيس النادي السابق مرتضى منصور واستئنافه على قرار حبسه 3 شهور، في واقعة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

حيث كانت هذه القضية هي محور حديث واهتمام أعضاء الجمعية العمومية داخل نادي الزمالك منذ صباح اليوم، وهي القضية التي أجلتها المحكمة إلى جلسة 3 نوفمبر لحين حضور منصور بشخصه، بعدما قدم دفاعه شهادة مرضية تفيد بإصابته بفيروس كورونا.

يواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلقاء محاضرات فنية في إسبانيا خلال حضوره إحدى المؤتمرات الرياضية رفقة عدد من كبار المدربين في أوروبا.

وظهر المدير الفني الكولومبي أوسوريو رفقة المدرب الإسباني الشهير أوسكار كانو على هامش تواجده في إسبانيا لإلقاء المحاضرات الفنية.

ومن المقرر أن يعود المدير الفني إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل للانضمام لمعسكر الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد.

وانطلق معسكر الزمالك مساء الإثنين بأحد الفنادق بمصر الجديدة استعدادًا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض  مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادًا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

من ناحية أخرى، كشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن انتهاء أزمة قيد القائمة الأولى الخاصة بفرق القطاع المختلفة.

وأكد رئيس قطاعات الناشئين أنه نجح في إنهاء هذا الأمر بعد التواصل مع مسؤولي اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، الذين تفهموا الوضع الحالي للنادي.

وأشار إسماعيل يوسف إلى أنه تم قبول القوائم الأولى الخاصة باللاعبين الناشئين بالفرق المختلفة بشكل كامل، وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وقدم رئيس قطاعات الناشئين الشكر للمسؤولين في اتحاد الكرة المصري على تعاونهم لإنهاء هذا الأمر، وعلى رأسهم جمال علام رئيس الاتحاد واللواء محمد حلمي مشهور عضو المجلس، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وحمادة أنور مدير إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم.

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