الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بدء تلقى طلبات الترشح لمجلس إدارة نادى الزمالك

بدء تلقي طلبات الترشح
بدء تلقي طلبات الترشح لمجلس إدارة نادي الزمالك

 المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، اليوم الإثنين، تلقي طلبات ترشح أعضاء الجمعية العمومية في الانتخابات القادمة، المقرر عقدها 20 أكتوبر المقبل.

وهناك تنظيم وهدوء، مع تخصيص مطعم للرياضيين بالنادي لتلقي أوراق الترشح لعضوية مجلس الإدارة.
وفتح في العاشرة صباح اليوم 4 سبتمبر، باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة، ويستمر لمدة 7 أيام متتالية ولمدة 8 ساعات يوميًا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

 

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة، وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة. 
وكانت اللجنة المكلفة بإدارة  نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

وأكدت اللجنة أنه من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023 - 2024.

النظر فى تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

 

https://www.youtube.com/shorts/ysFpfyY5zKg

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