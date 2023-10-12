الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الصور الأولى لخيمة انتخابات الزمالك بملعب أبو رجيلة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

دشنت اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة دكتور عماد البناني، المقر الانتخابي الخاص بانتخابات النادي، داخل ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، المزمع عقدها يوم ٢٠ أكتوبر الجاري، حيث قام العمال ببناء الخيمة الانتخابية، وجاري حاليًا وضع الغطاء القماش للسقف، والفواصل الحديدية الخاصة بكل لجنة.


وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز مساء أمس علي فريق البنك الأهلي في بطولة الدوري العام بنتيجة ١/٢، بعد أن نجح في تحويل تأخره في النتيجة بهدف في الشوط الأول، وقد أحرز أهداف الفارس الأبيض  اللاعبين أحمد السيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا، بينما أحرز هدف البنك الأهلي الوحيد اللاعب كريم بامبو.

 

وأكدت اللجنة أنه من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

 

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

 

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

 

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

 

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

 

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

 

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

 

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

 

التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.

 

في تمام الساعة السابعة مساء يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات

نادي الزمالك
نادي الزمالك
نادي الزمالك
نادي الزمالك
نادي الزمالك
نادي الزمالك
نادي الزمالك
نادي الزمالك
نادي الزمالك الزمالك الخيمة الانتخابية انتخابات الزمالك الانتخابات

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