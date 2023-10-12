عصر الاحتراف.. مرشحة سابقة بانتخابات الزمالك تعلن انتمائها للغريم التقليدي

قبل أيام قليلة من انتخابات نادي الزمالك المقرر عقدها يوم 20 من أكتوبر الجاري، ظهرت المرشحة السابقة في انتخابات النادي مروة البرجي، في بعض الصور الخاصة وهي ترتدي فانلة الغريم التقليدي الأهلي، بصحبة بعض المشجعين داخل القلعة الحمراء، مع احتفالها بدولاب البطولات الخاصة به.

كانت الصور بمثابة المفاجأة، فقد كانت “البرجي” أعلنت ترشحها لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك نهاية الشهر الماضي، لكنها لم تستوف الشروط اللازمة للترشح، وعبرت عن حبها وعشقها الشديد للقلعة البيضاء، وهو ما يتنافى تمامًا مع الصور التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة مرتدية الفانلة الحمراء.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز مساء أمس علي فريق البنك الأهلي في بطولة الدوري العام بنتيجة 2-1، بعد أن نجح في تحويل تأخره في النتيجة بهدف في الشوط الأول، وقد أحرز أهداف الفارس الابيض اللاعبين أحمد السيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا، بينما أحرز هدف البنك الأهلي اللاعب كريم بامبو.

وأكدت اللجنة أنه من المقرر أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية البنود التالية:

التصديق على محضر مجلس الاجتماع السابق

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي 2023-2024.

النظر في تقرير مراقب الحسابات

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 ومشروع الموازنة المقبلة.

انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2023-2027 وفقا للتشكيل الوارد في لائحة النظام الأساسي للنادي المعمول بها.

اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية على أن تقدم الاقتراحات إلى المدير التنفيذي ابتداء من تاريخ هذا الإعلان ولمدة 10 أيام.

الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

التوقيع في كشوف الحضور الخاصة بالاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى بطاقة عضوية النادي.

في تمام الساعة السابعة مساء يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات