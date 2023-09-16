بحضور لؤى دعبس.. انطلاق أولى ندوات قائمة حسين لبيب الانتخابية فى الزمالك

بدأت داخل حديقة إسماعيل يوسف في نادي الزمالك، أولي ندوات قائمة حسين لبيب الانتخابية، بحضور هشام نصر المرشح علي منصب نائب رئيس مجلس إدارة، حسام المندوه المرشح علي منصب أمين الصندوق، نيرة الأحمر ورامي نصوحي ومحمد طارق المرشحين علي منصب العضوية، وقد قام لؤي دعبس بطل الملاكمة الأسبق في حضور الندوة الانتخابية من بدايتها واعلان دعمه للقائمة وأفرادها .



من جانبها وجهت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وأيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي وأحمد فؤاد المدير المالي الشكر إلى السفير المصري فى تنزانيا شريف إسماعيل للاهتمام الكبير ببعثة فريق الكره وتوفير كافة الإمكانيات للبعثة منذ تواجدها في دار السلام.

وأجرى أيمن شعراوي عضو اللجنة ومدير النشاط الرياضي اتصالا هاتفيا ظهر اليوم بالبعثه اطمأن خلاله على كافة الأمور قبل مواجهة أرتا سولار الجيبوتي فى ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية المقرر على ملعب عزام، مشيرا إلى أن لاعبى الفريق قادرون على تحمل المسؤولية، متمنيا لهم أداء مباراة قوية والعوده بالفوز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية، والمقرر لها في الرابعة عصر السبت على ملعب عزام في تنزانيا.

أدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة خلال معسكر الفريق الحالي في تنزانيا، استعدادا لمواجهة أرتا سولار بطل جيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية.

و قام مصطفى عبده أخصائي التأهيل بالجهاز الطبي للفريق بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان "الابتلاء نعمه".

أكد مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مواجهة الأبيض أمام أرتا سولار الجيبوتي غدا في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ستكون قوية، وشدد على ثقته في اللاعبين.

و أضاف عبد الهادي أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قام بدراسة الفريق الجيبوتي بشكل كامل من جميع النواحي، وتم الوقوف على كافة التفاصيل الفنية الخاصة بالمنافس .

وفيما يخص إقامة المباراة على ملعب من النجيل الصناعي، قال المدرب العام إن الفريق استعد جيدا لهذا الأمر من خلال خوض مران في مصر على نفس نوعية الملعب، بالإضافة إلى تدريب اليوم الذي شهد تقديم اللاعبين لأداء طيب، واطمأن خلاله الجهاز الفني على قدرة اللاعبين وانسجامهم مع هذا الأمر.

و اختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته مشددا على أن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لديه الثقة الكاملة في اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية و الفوز في اللقاء، لقطع خطوة كبيرة في هذا الدور من بطولة كأس الكونفدرالية.

نادي الزمالك

نادي الزمالك