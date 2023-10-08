مدير مبيعات: لولا الرئيس السيسي كانت مصر انتهت منذ عشر سنوات (فيديو)

في إطار المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر خلال العشر سنوات الماضية في عهدالرئيس عبدالفتاح السيسي، قال بيشوي شوقي أحد المشاركين في مهرجان الجبن، إن ما حدث من إنجازات ومشروعات تجارية عملاقة خلال 10 سنوات لم يحدث في تاريخ مصر.

وأضاف شوقي خلال حديثه لـ"الدستور": أننا ندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر خلال الانتخابات المقبلة، الذي لولاه لسقطت بلدنا العظيمة وانتهت من على خريطة الدول بالمنطقة، نعم لمنقذ فترة رئاسية جديدة.

إنجازات الرئيس السيسي

وفي السياق نستعرض أبرز إنجازات الرئيس السيسي على مدار السنوات الماضية وهي كالآتي: “مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكل المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة”.