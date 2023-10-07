مواطن: "مصر مع الرئيس السيسي هتعدي لبر الأمان" (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

قال أحد المواطنين، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل أن يصل بنا لبر الأمان ولاستكمال مشوار الإنجازات والنجاحات، مؤكدا دعمه للرئيس لإنقاذه للدولة المصرية بدلا من أن تتحول لخراب.

وأضاف: "بدعم الرئيس عبد الفتاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة عشان اللي ملوش كبير بيشتريله كبير والرئيس السيسي كبيرنا".

وأكد أن الدولة المصرية لا يمكن أن يحكمها شخص آخر غير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي استطاع أن يحمي حدودنا ويرفع من شأن دولتنا ويكون جيش قوي صنع هيبة للدولة المصرية بين البلاد الأخرى، ووضع خطوط حمراء لكل البلاد التي تسعى لتخريب مصر أو تفكر في الاعتداء عليها سواء بحرا أو برا أو جوا.

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.