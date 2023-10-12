الزمالك يدرس الاستئناف على عقوبة خالد بوطيب أمام الفيدرالية السويسرية

يدرس مسئولو اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك، إيجاد حل ودي، لأزمة عقوبة اللاعب المغربي الدولي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق.

ويأتي ذلك حتى لا يتعرض الفارس الأبيض، مجددا لأي عقوبات جديدة تؤدي إلى إيقاف القيد مجددا للفريق في المرحلة المقبلة، كما حدث في فترة الانتقالات الصيفية المنتهية 2023.

واستقرت اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك، على تقديم استئناف على عقوبة اللاعب المغربي خالد بوطيب، لدى المحكمة الفيدرالية السويسرية، والتي تمثل أعلى وآخر درجات التقاضي.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد قررت بالأمس، توقيع غرامة مالية كبيرة على نادي الزمالك، تقدر قيمتها بمليون و900 ألف يورو، لصالح المغربي الدولي خالد بوطيب، مهاجم الزمالك السابق.

ويعاني نادي الزمالك، حاليا من أزمة إيقاف القيد للفريق الأبيض، منعته من إبرام أي صفقات جديدة الفترة الماضية، بسبب مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي المالية المتأخرة في صفقة عودة محمود عبد الرازق "شيكابالا" مجددا للأبيض.

وهناك مستحقات أيضا الغاني أتشيمبونج مهاجم الزمالك السابق، فضلا عن قضية رعاية السنغالي إبراهيما نداي لصالح فريق وادي دجلة.

مران الزمالك.. عواد يشارك وأوسوريو يطلب اللاعبين بالتركيز

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة.

وتطرقت الجلسة للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالفريق، خلال فترة التوقف الحالية والاستعداد للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني، في حديثه للاعبين على ضرورة مواصلة العمل، بكل قوة وتركيز في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية كثيرة للفريق الفترة المقبلة.

وحرص “أوسوريو” على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين، في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.

ومن جانب أخر، شهد تدريب الزمالك، مشاركة الحارس محمد عواد بشكل كامل، استعداد لمباراة سموحة المقبلة، في الدوري الممتاز.

وكان عواد خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وتقام تدريبات نادي الزمالك في الفترة الحالية على ملعب نادي الترسانة، نظرا لانشغال ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في النادي بالاستعداد لإقامة الانتخابات يوم 20 أكتوبر الجاري.