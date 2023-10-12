الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. عواد يشارك بشكل كامل وأوسوريو يطالب اللاعبين بالتركيز

مران الزمالك
مران الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة.

وتطرقت الجلسة للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالفريق، خلال فترة التوقف الحالية والاستعداد للمباريات المقبلة.

وأكد المدير الفني، في حديثه للاعبين على ضرورة مواصلة العمل، بكل قوة وتركيز في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية كثيرة للفريق الفترة المقبلة.

وحرص “أوسوريو” على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين، في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.

عواد يشارك في المران بشكل كامل

ومن جانب أخر، شهد تدريب الزمالك، مشاركة الحارس محمد عواد بشكل كامل، استعداد لمباراة سموحة المقبلة، في الدوري الممتاز.

وكان عواد خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

وأدى محمد عواد الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية، بشكل طبيعي خلال المران الصباحي.

وتقام تدريبات نادي الزمالك في الفترة الحالية على ملعب نادي الترسانة، نظرا لانشغال ملعب عبد اللطيف أبورجيلة في النادي بالاستعداد لإقامة الانتخابات يوم 20 أكتوبر الجاري.

موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز (موسم 2023/2024)

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره سموحة، يوم 21 أكتوبر الحالي، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز (موسم 2023/2024).

واستهل الزمالك مشواره في الموسم الحالي بمسابقة الدوري، بالتعادل الإيجابي في أول مواجهتين أمام كلا من بيراميدز والمقاولون العرب بنتيجة 2/2 و1/1، ثم ريمونتادا قاتلة على حساب البنك الأهلي، في الجولة الماضية بنتيجة 2/1، ليكون أول فوز للفريق هذا الموسم.

مران الزمالك محمد عواد الدوري الممتاز الكولومبي أوسوريو سموحة

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