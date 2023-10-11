الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مران الزمالك.. انتظام ناصر منسي وأوباما يخضع لأشعة جديدة

مران الزمالك
مران الزمالك

انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب نادي الترسانة، بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض ناصر منسي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم، بمقر النادي خلال مران الأمس بالنادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية.

وشارك المهاجم بصورة طبيعية في تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم ، وخاض كافة الفقرات التدريبية.

رفع الحمل البدني: 

ورفع الجهاز الفني للفارس الأبيض، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، الحمل البدني للاعبي الفريق خلال مران الصباحي.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، بدأت بالاطالات وفك العضلات، ثم تدريبات المرور من الحواجز والركض السريع.

ومن جانب آخر، يخضع يوسف إبراهيم "أوباما" صانع الألعاب، لأشعة جديدة غدًا الخميس، من أجل الاطمئنان على تطورات الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض أوباما لإصابة بشد في العضلة الأمامية، حيث يخوض اللاعب تدريبات تأهيلية وتحدد الأشعة موعد عودته للتدريبات الجماعية من جديد.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، للحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية في ظل فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بمواجهتي زامبيا والجزائر وديا، يومي 12 و16 أكتوبر الجاري، في معسكر الفراعنة المغلق المقام في مدينة أبوظبي بالإمارات.

موعد مباراة الزمالك وسموحة بالدوري الممتاز (2023/2024)

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره سموحة، يوم 21 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز (نسخة 2023/2024).

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الزمالك، قد حقق فوزه الأول هذا الموسم بمسابقة الدوري، وذلك على حساب البنك الأهلي، في الجولة الماضية، بريمونتادا 2/1.

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