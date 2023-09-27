مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، ومباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- مباراة إنبي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة الجونة ضد زد في الدوري المصري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد خيتافي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8.

- مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة فياريال ضد جيرونا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 9.

- مباراة فالنسيا ضد ريال سوسيداد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة قادش ضد رايو فاليكانو: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 9.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- مباراة هيلاس فيرونا ضد أتالانتا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

- مباراة إمبولي ضد ساليرنيتانا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD Sports HD.

- مباراة كالياري ضد ميلان: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة إنتر ميلان ضد ساسولو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة لاتسيو ضد تورينو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

- مباراة نابولي ضد أودينيزي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

- مباراة تشيلسي ضد برايتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

- مباراة بورنموث ضد ستوك سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة برينتفورد ضد أرسنال في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5.

- مباراة فولهام ضد نوريتش سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة بلاكبيرن روفرز ضد كارديف سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة لينكولن سيتي ضد وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

- مباراة الفتح ضد الأخدود: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD

- مباراة العروبة ضد الوحدة: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC EXTRA 1 HD

- مباراة الخليج ضد العدالة: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD

- مباراة أبها ضد هجر: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC EXTRA 1 HD