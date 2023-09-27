الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023 في الدوريات العربية والأوروبية والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة 

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، ومباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- مباراة إنبي ضد طلائع الجيش في الدوري المصري: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة الجونة ضد زد في الدوري المصري: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD.

عاجل.. موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزى والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي Liverpool vs Leicester City live| كأس الرابطة الانجليزية

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام سان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا 2023

«الدستور» تكشف كيف دافع أمين عمر عن نفسه فى أزمة مباراة الزمالك؟

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- مباراة أتلتيك بيلباو ضد خيتافي: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 8.

- مباراة ريال مدريد ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3. 

- مباراة فياريال ضد جيرونا: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 9.

- مباراة فالنسيا ضد ريال سوسيداد: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة قادش ضد رايو فاليكانو: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 9.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- مباراة هيلاس فيرونا ضد أتالانتا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

- مباراة إمبولي ضد ساليرنيتانا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD Sports HD.

- مباراة كالياري ضد ميلان: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة إنتر ميلان ضد ساسولو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

- مباراة لاتسيو ضد تورينو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

- مباراة نابولي ضد أودينيزي: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 2.

txt

محمد صلاح يتحدى ليستر سيتى مع ليفربول فى قمة كأس الرابطة الإنجليزية

txt

"كاف" يعلن اليوم هوية مستضيف كأس أمم إفريقيا 2025 و2027

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

- مباراة تشيلسي ضد برايتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.     

- مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

- مباراة بورنموث ضد ستوك سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة برينتفورد ضد أرسنال في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5.

- مباراة فولهام ضد نوريتش سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة بلاكبيرن روفرز ضد كارديف سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة لينكولن سيتي ضد وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- مباراة نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

- مباراة الفتح ضد الأخدود: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD       

- مباراة العروبة ضد الوحدة: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC EXTRA 1 HD   

- مباراة الخليج ضد العدالة: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 HD       

- مباراة أبها ضد هجر: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة ليفربول مانشستر سيتى كأس الرابطة الإنجليزية ريال مدريد الدوري الاسباني الدورى المصرى انبى

مواد متعلقة

محمد صلاح يتحدى ليستر سيتى مع ليفربول فى قمة كأس الرابطة الإنجليزية

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام وست هام فى الدورى الإنجليزى

جريزمان على رأس قائمة أتلتيكو مدريد استعدادًا لمواجهة الريال في الدوري الإسباني

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني

"ديربى العاصمة".. ريال مدريد يتفوق على أتلتيكو فى تاريخ المواجهات بالدورى الإسبانى

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

"الأرصاد": البلاد تتعرض لمرتفع جوى ودرجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

لفتة إنسانية من الرئيس السيسى فى تكريم الشيخ عبدالفتاح الطاروطى

"اتقبض على بنتى فى واقعة مخلة".. تفاصيل دعوى ضم حضانة بمحكمة الأسرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أحد حراس المسجد الأقصي.. وعشرات المستوطنين يقتحمون باحاته