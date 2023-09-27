الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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تحقيقات ومتابعات

عاجل.. موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزى والقنوات الناقلة

محمد صلاح خلال إحدي
محمد صلاح خلال إحدي مباريات - موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

ينتظر عشاق ومتابعي الدوريات الأوروبية لكرة القدم في مصر، انطلاق المباريات بين الأندية الجماهيرية بفارغ الصبر، وغالبًا ما يبحثون عن مواعيد لعبها والقنوات الناقلة لها، ولعل أكثر ما شغل بال عشاق كرة القدم هذا الأسبوع كان موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي.


وحرصًا من "الدستور" على تقديم خدمة إخبارية مميزة لقرائها، نرصد لكم موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي، وكافة التفاصيل عن المباراة المنتظرة بين الفريقين والقنوات الناقلة لها.


توقيت مباراة ليفربول وتوتنهام 

من المنتظر أن يلعب يوم السبت القادم 30 سبتمبر في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة، فريق ليفربول بقيادة المدير الفني يورجن كلوب، ومشاركة اللاعب المصري محمد صلاح، أمام فريق توتنهام الإنجليزي، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، التي من المقرر لها أن تبدأ بانطلاق المباراة يوم السبت القادم.

ملعب انطلاق المباراة بين ليفربول وتوتنهام وترتيب الفرقتين
ومن المنتظر أن يحل فريق ليفربول ضيفًا على ملعب فريق توتنهام، في أرضه ووسط جماهير الفريق الأخير.

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ولا يخفى على عشاق الدوري الإنجليزي، أن فريق ليفربول لكرة القدم يحتل المركز الثاني برصيد 16 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم – "البريميرليج"، وذلك عقب مباراته الأخيرة أمام وست هام يونايتد، والذي فاز فيها الأول بنتيجة 3-1، بينما يتبعه خصمه توتنهام  في المركز الرابع  برصيد 14 نقطة، وذلك بعد تعادله مع فريق أرسنال بنتيجة 2-2.


القنوات الناقلة وحكم مباراة توتنهام وليفربول
 

وتذاع مباريات الدوري الإنجليزي على قنوات "beIN SPORTS"، ومن المنتظر أن يتقلد الحكم الإنجليزي الدولي سايمون هوبر دور رئيس التحكيم في مباراة توتنهام وليفرول.

أداء محمد صلاح مع ليفربول وترتيب الدوري الإنجليزي
 

يشار إلى أن الدوري الإنجليزي الممتاز – "البريميمليج"، قد شهد تألقًا مميزًا من جانب اللاعب المصري الدولي محمد صلاح الدولي المصري، حيث أحرز هدفين وصنع 4 أهداف، حيث يعتمد عليه جماهير فريق ليفروبول بتحقيق أرقام جيدة لصالح فريقه خلال الموسم الكروي الحالي.
ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة السابعة، على النحو التالي.. "

مانشستر سيتي 18 نقطة، ليفربول 16 نقطة، برايتون 15 نقطة، توتنهام، هوتسبير 14 نقطة، أرسنال 14 نقطة، أستون فيلا 12 نقطة، وست هام يونايتد 10 نقاط، نيوكاسل يونايتد 9 نقاط، مانشستر يونايتد 9 نقاط، كريستال بالاس 8 نقاط، فولهام 8 نقطة، نوتنجهام فورست 7 نقاط، برينتفورد 6 نقاط، تشيلسي 5 نقاط، إيفرتون 4 نقاط، ولفرهامبتون 4 نقاط، بورنموث 3 نقاط، لوتون تاون نقطة واحدة، بيرنلي نقطة واحدة، شيفيلد يونايتد نقطة واحدة".

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