كل ما تريد معرفته عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي Liverpool vs Leicester City live| كأس الرابطة الانجليزية

يزداد البحث عن موعد مباراة ليفربول القادمة في كأس الرابطة الإنجليزية حيث يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي و القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي .

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

يأتي موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي Liverpool vs Leicester City live يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد في إطار منافسات الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ليفربول هو الفريق الأكثر تتويجا بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية برصيد 9 ألقاب، بينما لم يسبق لليستر سيتي الفوز بالبطولة من قبل.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي

في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 16 نقطة بعد 6 مباريات، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط بعد 6 مباريات.

وتعتبر مباراة ليفربول وليستر سيتي Liverpool vs Leicester City live مهمة للفريقين، حيث يتطلع ليفربول إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والدفاع عن لقبه في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بينما يتطلع ليستر سيتي إلى تحقيق الفوز لتحسين ترتيبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع في مباراة ليفربول وليستر سيتي Liverpool vs Leicester City live

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، تياجو ألكانتارا، هارفي إليوت

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، روبرتو فيرمينو

ليستر سيتي:

حراسة المرمى: داني وارد

خط الدفاع: جيمس جاستن، ويسلي فوفانا، دانييل أمارتي، ريكاردو بيريرا

خط الوسط: ناني ماديسون، يوري تيليمانس، بوباكاري سوماهورو

خط الهجوم: جيمس ماديسون، كليتشي إيهيناتشو، جيمي فاردي

التوقعات:

من المتوقع أن تكون مباراة ليفربول وليستر سيتي مثيرة وقوية، حيث يمتلك الفريقان العديد من النجوم في صفوفهما.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي Liverpool vs Leicester City live

ستكون مباراة ليفربول وليستر سيتي Liverpool vs Leicester City live يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة منقولة على قناة beIN Sports HD 4في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكنك أيضًا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت على منصة beIN Connect.

فيما يلي قائمة بالقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي في مختلف أنحاء العالم:

الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: beIN Sports HD 4

أوروبا: BT Sport 1

أمريكا الشمالية: ESPN+

أمريكا الجنوبية: ESPN Brasil

أستراليا: Optus Sport

ملاحظة: قد تختلف القنوات الناقلة حسب البلد.