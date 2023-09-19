الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

ننشر خارطة و موعد بدء فصل الخريف في مصر 2023 وعدد أيامه

الخريف
الخريف

أيام قليلة ويبدأ فصل الخريف والذي يتساوى فيه طول الليل والنهار وتنخفض درجات الحرارة التي سجلت هذا العام ارتفاعات قياسية أرجعها خبراء الأرصاد إلى التغيرات المناخية. 

ويستمر فصل الخريف ثلاثة أشهر كباقي شهور السنة، وحددت البحوث الفلكية بدقة عدد أيام فصل الخريف، وتعرضها الدستور في التقرير التالي. 

موعد بدء فصل الخريف في مصر 2023

 

حددت الحسابات الفلكية موعد بداية فصل الخريف في مصر 2023 ، حيث يبدأ فصل الخريف في مصر 2023 فلكيًا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 9:49 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وهو فصلًا انتقاليًا بين فصل الصيف وفصل الشتاء، ويتسم بالاعتدال في درجات الحرارة، وتساقط الأمطار بشكل متقطع.

يذكر أن فصل الصيف بدأ في 21 يونيو الماضي وسجل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة بفعل تغيرات المناخ . 

 

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موعد تغيير التوقيت الشتوي في مصر وبداية فصل الخريف

البحوث الفلكية تكشف موعد فصل الخريف رسميًا

عدد أيام فصل الخريف 2023 

أوضحت البحوث الفلكية في بيان رسمي لها عدد أيام فصل الخريف 2023 حيث يستمر فصل الخريف لمدة 89 يومًا، وينتهي يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2023، ليبدأ فصل الشتاء.

وخلال فصل الخريف وحسب وصف البحوث الفلكية تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو الجنوب ويأخذ ميل أشعتها على العمودي على سطح الأرض في النقصان فيطول النهار ويقصر الليل في نصف الكرة الشمالي، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الشمالي، حتى يصل ميل الشمس ( 27 - 27) ، حيث الانقلاب الشتوي من جديد فتتعامد أشعتها على مدار الجدي، وبذلك تكون قد اكتملت دورة الأرض حول الشمس في 365.25 يوم تقريباً.

يذكر أن فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي ومنها مصر سيبدأ فور انتهاء فصل الخريف في 21 ديسمبر المقبل ويستمر حتى بداية فصل الربيع في 21 مارس 2024 . 

 

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الموعد الرسمي لبداية موسم فصل الشتاء لعام 2023

 

فصل الخريف التغيرات المناخية البحوث الفلكية فصل الشتاء فصل الصيف موعد بدء فصل الخريف

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