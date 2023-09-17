مشاجرة سودانية.. طعنة نافذة بالصدر تقتل سيدة على يد جارتها بعابدين

بدأت نيابة وسط القاهرة الكلية، الأحد، التحقيق في واقعة مصرع سيدة وإصابة أخرى في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بعابدين.

وتبين من مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها لسيدة في عقدها الرابع، مصابة بجرح طعني وكدمات وجروح أخرى، وأمرت النيابة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

التحفظ علي كاميرات المراقبة

كما أمرت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة وتفريغها والتحريات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية لأخرى؛ تمهيدًا لسؤالها حول الواقعة.

بلاغ غرفة عمليات النجدة

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة عابدين وسقوط متوفية ومصابة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ.

طعنة نافذة بالصدر

بالفحص تبين وفاة ش.ح 41 عامًا إثر تلقيها طعنة نافذة بالصدر وإصابة «ش.آ»، 43 عامًا سودانية بجرح قطعي 5 سم بالرأس و5 سم بالظهر وجروح متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.