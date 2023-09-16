مقتل شخص خلال مشاجرة فى الهرم

وقعت مشاجرة بين شخصين بمنطقة الهرم، انتهت بمقتل أحدهما، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

البداية بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل أحد الأشخاص تعرض لاعتداء بمنطقة الهرم، وعلى الفور، توجه رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبيَّن من خلال التحريات مقتل شخص نتيجة الاعتداء عليه بسكين.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية مرتكب الجريمة، وبضبطه اعترف بقتل المجني عليه، وتوصلت التحريات أن خلافًا بين المتهم والمجني عليه، أدى لتشاجرهما، وإصابة القتيل مما أسفر عن مقتله.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وضبط سلاح الجريمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.