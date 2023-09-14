الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عاطل يطعن "حلاق" في مشاجرة بسبب محل بالقليوبية

طعن
طعن

شهدت منطقة الشموت دائرة مركز شرطة بنها فى محافظة القليوبية، طعن حلاق على يد عاطل بسلاح أبيض "سكين" خلال مشاجرة فيما بينهما بسبب وقوف الأخير أمام المحل الخاص بالأول، جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج اللازم، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وموالاة الاستعلام عن حالة المصاب، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، يفيد استقبال شخص مصاب بجرح طعني بالبطن باستخدام سلاح أبيض سكين خلال مشاجرة بمنطقة الشموت دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلا من "أمير ع م"، 35 سنة، حلاق مصاب بطعن بالبطن، و"طارق ع م"، 43 سنة، عاطل، بسبب وقوف الأخير أمام المحل الخاص بالأول، وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم على الأول بسلاح أبيض "سكين".

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط المتهمين بسرقة هواتف لاعبي فريق نادي بيراميدز

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين بسرقة هواتف محمولة ومبلغ مالي من لاعبي فريق نادي بيراميدز مواليد 2007، من غرفة الملابس الخاصة بهم أثناء تواجدهم بنادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المسؤولين بالنادي يفيد سرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من غرفة تغيير الملابس الخاصة بلاعبي الفريق أثناء مباراة لهم بنادي العبور الرياضي.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، وتمكن من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وقاموا بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وضبط المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

طعن حلاق قرية الشموت مدينة بنها امن القليوبية بنها الجامعى

مواد متعلقة

أمطار متوسطة تسقط على القليوبية.. والمحافظة ترفع حالة الطوارئ

محافظ القليوبية يستقبل وفد اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

مصرع شخص وإصابة 3 في مشاجرة بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد المجمعات الخدمية في شبين القناطر

محافظ القليوبية يتابع أعمال تنفيذ المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر

انتشال جثة شخص لقى مصرعه في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

مصرع عامل دهسه قطار أثناء عبوره المزلقان بالقليوبية

أهالى طحانوب يشيعون جثمان طبيب الغلابة بالقليوبية

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يوافق على قرار بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب

عامل نجاة.. درجات الحرارة تُنفذ مصر من قوة عاصفة "دانيال"

الوزراء: صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى و25 ألفًا للمصاب جراء إعصار ليبيا

"الاستثمار" تستغنى عن "ثلثى" المستندات المطلوبة لبدء نشاط الشركات

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

"الداخلية" تكشف ملابسات جريمة قنا.. وقتل "كلب المنوفية" بعد تعذيبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس