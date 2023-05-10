الأربعاء 10 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط مرتكبي واقعة قتل مالك مخبز بقليوب

ضبط مرتكبى واقعة
ضبط مرتكبى واقعة قتل مالك مخبز بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مرتكبي واقعة قتل مالك مخبز في دائرة قسم قليوب خلال مشاجرة مع 8 أشخاص بسبب الخلاف على جمع البطاقات التمونية حيث أطلق أحد الجناة عيار خرطوش تسبب في مصرع المجني عليه.


وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان مالك مخبز متوفا به إصابة "برش خرطوش"  إثر إدعاء مشاجرة، بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق "المجني عليه" مقيم بدائرة القسم وبسؤاله قرر أنه يوم الواقعة  حدثت مشادة كلامية بين شقيقه "المجني عليه" و8 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم  تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى من "سلاح نارى" بحوزته محدثاً إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة وعدد من الطلقات لذات العيار تم إتخاذ الإجراءات القانونية وامرت جهات التحقيق بحبسهم.

أجهزة الأمن بالقليوبية البطاقات التموينية قسم شرطة قليوب مديرية أمن القليوبية واقعة قتل

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى رفع سعر رغيف الخبز: بـ5 قروش فقط دون أى زيادات

إخماد حريق شقة فى العجوزة

محافظ الإسكندرية: توريد 35 ألف طن قمح محلي منذ بداية الموسم

قافلة طبية مجانية للكشف على أهالي سيوة.. 15 مايو

بـ"شاكوش".. اعترافات المتهم بتهشيم رأس شاب بالشرابية

البيئة تنظم ملتقى علمي حول "دور الاستشعار من البعد في مراقبة حماية النظم البيئية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يشن هجمات موسعة ضد غزة

الجيش الإسرائيلي يستهدف عناصر للجهاد الإسلامي داخل غزة

الاتحاد الأوروبى يعرب عن "قلقه البالغ" من التصعيد الإسرائيلى فى غزة