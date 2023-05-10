ضبط مرتكبي واقعة قتل مالك مخبز بقليوب

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط مرتكبي واقعة قتل مالك مخبز في دائرة قسم قليوب خلال مشاجرة مع 8 أشخاص بسبب الخلاف على جمع البطاقات التمونية حيث أطلق أحد الجناة عيار خرطوش تسبب في مصرع المجني عليه.



وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان مالك مخبز متوفا به إصابة "برش خرطوش" إثر إدعاء مشاجرة، بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق "المجني عليه" مقيم بدائرة القسم وبسؤاله قرر أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين شقيقه "المجني عليه" و8 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين والخاصة بصرف الخبز المدعم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار نارى من "سلاح نارى" بحوزته محدثاً إصابة المجنى عليه والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط كافة المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط السلاح النارى المستخدم فى إرتكاب الواقعة وعدد من الطلقات لذات العيار تم إتخاذ الإجراءات القانونية وامرت جهات التحقيق بحبسهم.