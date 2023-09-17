الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أمن الجيزة يبحث فى لغز جثة مدينة 6 أكتوبر

جثة
جثة

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر، وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

بداية اكتشاف الحادث

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه في مدينة 6 أكتوبر

انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شخص داخل شقته، وتبين من خلال مناظرتها عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

التحريات

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأشارت التحريات الأولية إلى وجود شبهة جنائية وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة سير التحقيقات.

أمن الجيزة جثة مدينة 6 أكتوبر العثور على جثة إصابات ظاهرية التحريات

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