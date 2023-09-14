مصرع شخص فى قنا والعثور على جثة آخر بالعياط

أُصيب 5 مواطنين في حادث انقلاب سيارة أعلى طريق الكريمات الصحراوي في أطفيح ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مروري أعلى طريق الصحراوي في أطفيح، وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبيَّن من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب سيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 5 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

مصرع مواطن أسفل عجلات القطار بقنا

لقى مواطن مصرعه، اليوم الخميس، في حادث قطار بمدينة فرشوط شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع شخص أسفل عجلات القطار، في مدينة فرشوط شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل الجثة وتبين أنها لشخص في الخمسينيات من عمره.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

العثور على جثة شخص بطريق أسيوط الزراعى فى العياط

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة شخص بطريق أسيوط الزراعي في العياط، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص، بطريق أسيوط الزراعي، أمام قرية القطوري في العياط.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص، وعقب مناظرتها، تم نقلها إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، والتوصل لوجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق