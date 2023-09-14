7 مصابين إثر انقلاب "ميكروباص" على طريق القاهرة - الفيوم

أُصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، قرب بوابات تحصيل الرسوم بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، وانقلابها في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية جراء الحادث، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارًا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق الفيوم الصحراوي، قرب البوابات، ووجود عدد من المصابين.

7 مصابين بالحادث

وأسفر حادث طريق الفيوم الصحراوي، عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم لهم.

وجرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.