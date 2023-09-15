فريق بحث جنائى لكشف لغز جثة بطريق أسيوط الزراعى بالعياط

قام رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة شخص في طريق أسيوط الزراعي بالعياط.

كما قام فريق البحث الجنائي بمناظرة الجثة لتحديد الإصابات التي تعرضت لها، كما استمعوا إلى أقوال شهود العيان للوصول إلى حقيقة الحادث ومعرفة وجود شبهة جنائية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الأمر.

وتلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة شخص في طريق أسيوط الزراعي بالعياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي.