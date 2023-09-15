الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

فريق بحث جنائى لكشف لغز جثة بطريق أسيوط الزراعى بالعياط

جثة
جثة

قام رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة بفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة شخص في طريق أسيوط الزراعي بالعياط.

كما قام فريق البحث الجنائي بمناظرة الجثة لتحديد الإصابات التي تعرضت لها، كما استمعوا إلى أقوال شهود العيان للوصول إلى حقيقة الحادث ومعرفة وجود شبهة جنائية.

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"أمن الجيزة" يكثف جهوده لحل لغز العثور على جثة بترعة المريوطية

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الأمر. 

وتلقى اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على جثة شخص في طريق أسيوط الزراعي بالعياط، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

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«أمن الجيزة» يكشف تفاصيل التعدى على حصان بالطالبية

مديرية أمن الجيزة طريق اسيوط الزراعي شهود العيان مناظرة الجثة العثور على جثة بطريق أسيوط جثة في العياط

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